  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

نفت تهران به دنبال حضور پرقدرت در رقابتها لیگ برتر کشتی آزاد

نفت تهران به دنبال حضور پرقدرت در رقابتها لیگ برتر کشتی آزاد

تیم کشتی آزاد نفت تهران قصد دارد با بهره گیری از مهره های کارآمد در فصل جدید لیگ برتر کشتی شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نفتی ها که فصل گذشته نتوانستند علیرغم نتایج سال های گذشته در جمع چهار تیم پایانی باشند قصد دارند امسال با جذب مهره های کارآمد بخصوص جوانان پر امید و نفرات اصلی و ذخیره تیم ملی حضور پرقدرتی در لیگ برتر کشتی آزاد داشته باشند.

یکی از مربیان سابق تیم نفت که در حال حاضر یکی از مربیان سرشناس ایران است وظیفه هدایت تیم نفت را برعهده دارد البته این شخص برای بهم نخوردن جو رسانه ای بطور مستقیم بر امور این تیم نظارت ندارد ولی تمامی امور تیم از جمله جذب کشتی گیر با نظر مستقیم این مربی انجام می شود.

کد مطلب 956592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها