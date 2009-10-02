اعراب هیچ نفعی در خصومت با ایران ندارند/ زمان توافق 1+5 و تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، "یوسف بن علوی بن عبدالله" وزیر خارجه عمان با اشاره به اختلافات غرب با ایران در زمینه موضوع هسته ای این کشور، تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) جایگاه طبیعی حل این اختلافات است.

وی افزود: البته این امر ممکن است چندین ماه و یا سال طول بکشد.

وزیر خارجه عمان در ادامه با اشاره به این که اعراب هیچ مصلحتی در دشمنی با ایران ندارند، افزود: مسقط از زمان انتفاضه دوم الاقصی تمامی ارتباطات خود با رژیم صهیونیستی را قطع کرده است.

وی افزود: عمان با هر آنچه به مصلحت فلسطینیان باشد موافق است.

یوسف بن علوی دولت سابق آمریکا را به پیچیده کردن موضوع هسته ای ایران متهم کرد و افزود: شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه علیه تهران در این موضوع نقش داشته است.

وی تاکید کرد: زمانی که اسرائیل از اجرای قطعنامه های شورای امنیت سر باز می زند، چرا دیگران باید حتما آن را اجرا کنند؟

وزیر خارجه عمان با اشاره به دیدار اخیر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در نیویورک، اظهار داشت: همگی خواستار حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران هستند، اما مشکل اصلی در این باره عدم اعتمادسازی میان طرف های مذاکره است.