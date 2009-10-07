مصوبه دولت برای کاهش تشریفات گمرکی و ‌رفع موانع ترانزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت در راستای هماهنگی با مقررات و رویههای جهانی امور ترانزیتی، کاهش تشریفات گمرکی، بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی، رفع موانع ترانزیتی و حمل و نقل کانتینری، مقابله با قاچاق گمرکی و در نهایت افزایش درآمد کشور از محل ترانزیت کالاهای خارجی،« آئیننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور» را به تصویب رساند.
وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور را تصویب کردند.
بر اساس آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، ترانزیت خارجی کالا صرفاً مشمول تعریف مذکور در ماده (1) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1374 ـ میباشد.
کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نمایند. زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد کیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید میگردد. زمان سفر کامیونهای حامل کالاهای ترافیکی تابع ضوابط خاص خود میباشد.
نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظفند مشخصات کامیونهایی را که برای آنها پروانه تردد صادر میگردد، با ذکر نام کالا و مبدأ و مقصد آن در پایان هر روز به طریق مقتضی به نیروی انتظامی ارسال نمایند. کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید دقیقاً در مسیر تعیین شده در پروانه تردد حرکت نمایند.
چنانچه وسله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر متوقف گردد، باید طبق تبصرههای (2)، (3) و (4) ماده (37) آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران عمل نموده و مدارک مربوط را در طول مسیر همراه داشته باشد.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مسیرهای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا در مسیرهای مذکور نظارت لازم را بر کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی به عمل آورده و در صورت انحراف کامیونها از مسیر، ضمن هدایت آنها به مسرهای تعیین شده، مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام نماید.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با نصف تابلوی خاص مشخص نماید. همچنین در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط، علاوه بر جریمه رانندگی مقرر، متخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از یک ماه تا یک سال از فعالیت در امر حمل و نقل بینالمللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم میگردند.
بر اساس آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، فک پلمب و بازرسی کامیونهای حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (19) آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
ضمنا نیروی انتظامی در بنادر امام خمینی، شهید رجایی و شهید باهنر مطابق با ساعت کاری بنادر مذکور در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یک نر با لباس شخصی صرفاً برای مهر نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی (پروانه صادر شده از سوی نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مستقر نموده تا به هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرک پروانه یاد شده را مهر نماید.
واحدهای اجرایی نیروی انتظامی در طول مسیر صرفاً پروانه تردد وسیله نقلیه را کنترل و مهر مینمایند و از مطالبه دگیر مدارک مربوط و کنترل آنها خوداری مینمایند، مگر در موارد ظن قوی که طبق ماده (8) عمل مینمایند. واحدهای اجرایی کنترلکننده طول مسیر بر حسب بعد مسافت حداکثر سه واحد خواهند بود. اسامی واحدهای اجرایی کنترل کننده پروانه تردد در طول مسیر، توسط نیروی انتظامی به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و گمرک معرفی میگردند.
مفاد از ماده شامل کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی که از بنادر و مرزهای زمینی بارگیری یا وارد میشوند، میگردد.
شرکت های حمل و نقل بینالمللی ترانزیت کننده اجازه بارگیری وسایط نقلیه غیر تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی شرکتی که کامیون، تحت پوشش آن میباشد.
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در صورت نیاز به استفاده زا کامیون یا کامیونهای خطوط داخلی لامز است درخواست کتبی خود را به یکی از شرکتهای حمل و نقل داخلیدارای مجوز فعالیت معتبر اعلام و پس از معرفی کتبی کامیون یا کامیونها از سوی شرکت حمل و نقل داخلی، مبادرت به بارگیری و درخواست صدور پروانه تردد نماید.
طبق آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، هرگونه دخالت سازمانها و یا دستگاههای غیرمسئول برای ایجاد محدودیت در امر ترانزیت خارجی ممنوع است.
مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجی
بر اساس آییننامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور گمرکی و قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران شامل 5 مورد ذیل میباشد:
1 ـ خارج نکردن کالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج کالا.
2 ـ تعویض کالای ترانزیتی، کسر آن یا اضافه نموده به آن.
3 ـ خارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است.
4 ـ تخلف موضوع تبصره (2) ماده (13) این آییننامه و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) ماده یاد شده.
5 ـ خروج کالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی.
در ضمن، چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیت کننده به تشخیص مراجع ذیصلاح قضایی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمیگردد و پس از کشف کالای سرقت شده، بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیتکننده تحویل داده میشود و در صورت عدم کشف کلا، نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام میشود.
همچنین رانندگانی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی مینمایند، چنانچه شخصاً با مشارکت صاحبان کالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق کالای مربوط نمایند و یا در اثر سهلانگاری آنها کالا سرقت و یا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذیصلاح، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از فعالیت در امر حمل و نقل بینالمللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم میگردند.
در مواردی که شرکت حمل و نقل ترانزیت کننده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا میباشد، ولی چنانچه بر حسب رأی نهایی مراجع قضایی محکوم گردد، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط برحسب نظر کمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از فعالیت در امر حمل و نقل بینالمللی و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم میگردند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است تیرپارکهای لازم در مسیرهای ترانزیتی کشور را تکمیل نماید. توقف کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی فقط در تیرپارکها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مجاز میباشد.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اسامی تیرپارک ها یا نقاط تعیین شده برای توقف کامیونهای حامل کالای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا اقدامات انتظامی در جهت خروج و ورود آنها به صورت موردی انجام پذیرد.
کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی که در خارج از تیرپارکها و نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای توقف نمایند، توسط نیروی انتظامی به نقاط مذکور هدایت میگردند.
این تصویبنامه به تأیید رئیس جمهوری رسیده است. و در تاریخ 12/7/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
نظر شما