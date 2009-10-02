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۱۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

نبیل ابوردینه:

شکاف مواضع تشکیلات خودگردان و اسرائیل همچنان بسیار است

شکاف مواضع تشکیلات خودگردان و اسرائیل همچنان بسیار است

سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: شکاف و اختلاف میان مواضع فلسطین و اسرائیل درباره شهرک سازی همچنان بسیار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نبیل ابوردینه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شکاف و اختلاف میان مواضع فلسطین و اسرائیل درباره شهرک سازی همچنان بسیار است و روند صلح با مشکلات بسیاری مواجه است.

ابوردینه در ادامه گفت: تلاش هایی که برای پیشبرد روند صلح انجام می شود هنوز خواسته فلسطین و جامعه بین الملل مبنی بر توقف شهرک ها را محقق نکرده است.

سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین به تاثیر منفی توقف روند صلح بر تمامی منطقه هشدار داد و اعلام کرد: در نتیجه سیاست های اسرائیل و ناتوانی جامعه جهانی در وادار کردن اسرائیل به پایبندی به تعهدات خود، [انجام] تمامی گزینه ها در مرحله آینده با دشواری مواجه شده است.

کد مطلب 956647

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