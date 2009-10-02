بندرعباس میزبان جشنواره سراسری تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح جمعه در دفتر استاندار تفاهمنامه ای بین استانداری هرمزگان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور برنامه ریزی و انجام مقدمات لازم در خصوص برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای مراکز استانهای کشور در بندرعباس با حضور صاحب محمدی استاندار هرمزگان و موسوی زاده قائم مقام معاون امور مجلس و استانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

عبدالعلی صاحب محمدی، استاندار هرمزگان ضمن ابراز علاقه به این رویداد مهم فرهنگی و هنری گفت: استان هرمزگان با توجه به توانمندی های بسیار خوبی که در ابعاد مختلف دارد میزبان لایق و شایسته ای برای برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی خواهد بود.

صاحب محمدی افزود: من مطمئن هستم جشنواره امسال از بهترین و پرخاطره ترین جشنواره هایی خواهد بود که تاکنون برگزار شده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با تمام توان و توانمندی های موجود که در زمینه مراکز تفریحی و گردشگری، هتل ها و سالن ها دارد در خدمت جشنواره بوده و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

همچنین موسی زاده، قائم مقام معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت های موجود در استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان با توجه به قرار گرفتن در جنوبی ترین نقطه ایران و همسایگی با کشور های حوزه خلیج فارس از پتانسیلهای خوبی برخوردار است.

وی بیان کرد: استان هرمزگان یکی از استانهای هنرمند پرور و هنر دوست است که همه ساله شاهد حضور گروه های نمایشی و موسیقی در جشنواره های مختلف در سطح ملی و بین المللی هستیم.