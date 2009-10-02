سیدصالحی دیدار با پرسپولیس را از دست داد / صادقی می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصالحی در جریان تمرین روز سه شنبه تیم فوتبال استقلال با آسیب دیدگی از ناحیه عضله ران مواجه شده بود و طی روزهای گذشته فقط فیزیوتراپی کرد تا به تمرین عصر پنجشنبه آبی پوشان برسد.

با وجود تلاش سیدصالحی و کادر پزشکی باشگاه استقلال نتایج تست‌های پزشکی نشان داد که حضور در دیدار مقابل پرسپولیس به صلاح او نیست و بدین ترتیب این مهاجم باتجربه نیز همچون آرش برهانی، مهدی امیرآبادی و امیدرضا روانخواه نمی تواند در شهرآورد 67 حاضر باشد.

استقلالی‌ها که دو مهاجم تاثیرگذار خود را در دیدار با پرسپولیس به همراه نخواهند داشت، از بازگشت امیرحسین صادقی به تمرینات خوشحال هستند. صادقی که در تمرین روز سه شنبه استقلال دچار آسیب دیدگی شده بود، پس از یک روز استراحت از عصر پنجشنبه کنار تیم تمرین کرد و نشان داد شرایط حضور در شهرآورد تهران را دارد.

تیم فوتبال استقلال بعداز ظهر پنجشنبه تمرینی 40 دقیقه‌ای را در ورزشگاه دستگردی تهران پشت سر گذاشت. آخرین تمرین استقلال پیش از رویارویی با پرسپولیس سبک بود و پشت درهای بسته برگزار شد. استقلالی‌ها در این تمرین پس از دویدن مختصر و گرم کردن، به مرور کارهای تاکتیکی ویژه دیدار مقابل پرسپولیس پرداختند.

مهمترین حادثه تمرین دیروز آبی‌پوشان برخورد توپ با بینی رضا عنایتی بود که منجر به خونریزی شد، اما به گفته پزشکان آسیب دیدگی وی جدی نیست و می تواند در شهرآورد 67 به میدان برود.