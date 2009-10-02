"شروع سازنده" 1+5 و ایران برای رسیدن به توافق جامع و کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس ضمن مثبت خواندن نشست مقامات ایرانی و اعضای گروه 1+5 در ژنو نوشت: ایران و شش قدرت برتر جهان موافقت خود را با ادامه مذاکرات هسته ای اعلام کردند.

شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی نوشت: مذاکره کنندگان اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه حضوری فعال و پر انرژی داشتند.

نشست روز پنجشنبه مقامات ایرانی و اعضای گروه 1+5 به مدت هفت ساعت و نیم به طول انجامید.

فاکس نیوز در ادامه نوشت: "ویلیام برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا و "سعید جلیلی" دبیر شورای امنیت عالی امنیت ملی ایران در حاشیه نشست روز پنجشنبه به مدت 45 دقیقه به بررسی موضوعات مورد مذاکره پرداختند.

این شبکه خبری آمریکایی همچنین فضای عمومی کنفرانس خبری روز پنجشنبه را مثبت و متفاوت با نشست سالهای گذشته ارزیابی کرد.

به نوشته فاکس نیوز پیشرفت کافی و مناسب در نشست روز پنجشنبه مقامات ایرانی و اعضای گروه 1+5 مشاهده شد و نتایج مذاکرات میان دو طرف مهم بود. در همین حال مقامات ایرانی از موافقت خود برای انتقال بخش عمده ای از ذخایر اوارنیوم غنی سازی شده با درصد کم به روسیه خبر دادند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز از نتایج مهم نشست روز پنجشنبه می توان به همکاری، اعتمادسازی، کاهش نگرانی ها درباره اورانیوم غنی سازی شده ایران و همچنین موافقت مقامات تهران برای دادن اجازه به بازرسان آژانس برای بررسی تاسیسات هسته ای جدید در قم اشاره کرد.

در همین حال خبرگزاری شینهوا ضمن مثبت خواندن نشست روز پنجشنبه مقامات ایرانی و گروه 1+5 در ژنو نوشت: از نکات مهم نشست روز پنجشنبه می توان به مذاکره ویلیام برنز و سعید جلیلی اشاره کرد.

شینهوا در ادامه نوشت: آمریکا برای اولین بار از سال 2008 به طور کامل در گفتگوهای ایران و اعضای گروه 1+5 شرکت کرد، زیرا ویلیام برنز در سال 2008 تنها به صورت یک ناظر در این نشست حضور یافته بود.

همچنین "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوهای روز پنجشنبه به عنوان شروعی سازنده در راستای گفتگوهای هسته ای با مقامات ایرانی یاد کرد.

دولت چین ضمن استقبال از پیشرفت کنونی در نشست روز پنجشنبه خواستار تلاشهای دیپلماتیک مقامات اروپایی و ایرانی برای دستیابی به یک راه حل جامع و کاربردی در ارتباط با برنامه هسته ای شد.

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه که پس از پایان نشست 1+5 در ژنو برگزار شد، این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به تعیین 18 اکتبر برای برگزاری دوربعدی گفتگوها ابراز امیدواری کرد که توافقات طرفین در نشست امروز عملی شود.