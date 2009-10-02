به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه به تهیهکنندگی مسعود عسگری 11 و 12 مهرماه ساعت 22:45 از شبکه دو با حضور نیما حسنینسب مجری و کارشناس، محمدتقی فهیم کارشناس و شاهمحمدی کارگردان "عبور از پائیز" برگزار میشود.
فیلمنامه مجموعه بر مبنای طرح جابر قاسمعلی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو نوشته شده و چنگیز جلیلوند، محمود عزیزی، برزو ارجمند، رامین راستاد، امیر آقایی، مهران رجبی، شیرین بینا، بهناز جعفری و... در آن بازی کردند.
عوامل تولید پروژه عبارتند از جواد صفا تصویربردار، محمدرضا قومی طراح گریم، مهدی جودی تدوینگر، علیرضا سبزواری برنامهریز، صالح حبیبی صدابردار، کامیا امیرعشایری طراح صحنه و لباس و بهرام جلالی مدیر تولید.
