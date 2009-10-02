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۱۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

با برگزاری یک نشست خبری /

وضعیت آلاینده‌ها در فصل وارونگی هوا در خبرگزاری مهر بررسی می‌شود

وضعیت آلاینده‌ها در فصل وارونگی هوا در خبرگزاری مهر بررسی می‌شود

نشست مطبوعاتی با موضوع بررسی وضعیت آلودگی هوا در سال تحصیلی جدید با حضور کارشناسان و مسئولان صبح شنبه فردا در خبرگزاری مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا، وحید نوروزی مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودرو شهرداری تهران و هادی حیدرزاد رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران فردا در این نشست خبری پاسخگوی سئوالات خبرنگاران رسانه ها درباره وضعیت آلاینده های هوا در فصل سرد سال خواهند بود.

نشست بررسی وضعیت آلودگی هوا در سال تحصیلی جدید ساعت 9 صبح شنبه 11 مهر ماه در خبرگزاری مهر واقع در خیابان استاد نجات الهی ، کوچه بیمه ، پلاک 32 - طبقه اول برگزار می شود.

حضور خبرنگاران رسانه های گروهی در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 956713

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