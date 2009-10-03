شرکای خارجی به کنسرسیوم خریداران مخابرات می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری در جمع خبرنگاران درباره عدم ورود خریداران خارجی برای خرید سهام مخابرات گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی 6 ماه قبل مدارک شرکت مخابرات را برای تمام شرکتهای خارجی ارسال و با آنها برای خرید سهام این شرکت بحث و کفتگو کرد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از مذاکرات کنسرسیومهای داخلی که اهلیت آنها برای خرید مخابرات تائید شده بود با شرکتهای خارجی خبرداد و افزود: این احتمال وجود دارد که کنسرسیوم برنده، برای خرید سهام مخابرات از شرکای خارجی که با آنها گفتگو شده است، استفاده نماید.

وی با بیان اینکه کنسرسیوم برنده می تواند ترکیب خود را ارتقا بخشد و 3 یا 4 شرکت خارجی در این کنسرسیوم برای خرید سهام مخابرات مشارکت داشته باشند، بیان کرد: این کنسرسیوم ممکن است که هر لحظه دستخوش تحول شود، زیرا این کنسرسیوم ابدی نیست.

علیشیری ادامه داد: کنسرسیومی در این راستا تشکیل و اهلیت و صلاحیت آن تائید و سهام خریداری شد، از این پس تشخیص کار با کنسرسیوم برنده خواهد بود که برای خرید سهام، کمک گیری برای افزایش سرمایه، پرداخت تعهدات و ارتقای تکنولوژی از سرمایه گذاران خارجی در کنسرسیوم استفاده نماید که به نظر می رسد این کار انجام شدنی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هم اکنون درخواستی از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کنسرسیوم مخابرات وجود دارد، بیان کرد: کنسرسیوم برای اینکه مالک مخابرات شود، باید به تعهدات مالی خود در این خصوص عمل کند، بنابراین برای پرداخت تعهدات خود می تواند از شرکتهای خارجی کمک بگیرد، کما اینکه سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز می تواند به کنسرسیوم مذکور برای مذاکره با شرکتهای مخابراتی دارای صلاحیت، فناوری و تجربه به منظور شرکت در کنسرسیوم کمک نماید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شرکتهای خارجی نیز برای ورود به این کنسرسیوم باید اهلیت امنیتی داشته باشند تا مورد تائید قرار گیرند، بیان کرد: برای سازمان سرمایه گذاری اهلیت فنی، مالی و سوابق کاری شرکا یا سرمایه گذاران خارجی ملاک است و به جز برخی از کشورها آن هم در مواردی مشکلی برای ورود سرمایه گذاران خارجی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هیئت سرمایه گذاری خارجی فقط اهلیت و صلاحیت فنی و تکنیکی و قصد جدی برای عملیاتی کردن پروژه سرمایه گذار خارجی را بررسی می کند و به موضوعات امنیتی نمی پردازد.

علیشیری خاطرنشان کرد: اهلیت امنیتی در فرآیند گردش کار تصویب سرمایه گذاری خارجی موثر نبوده و حتی در یک مورد نیز مشاهده نمی شود که به دلیل مسائل امنیتی سرمایه گذاری نتواند وارد پروژه شود و سازمان سرمایه گذاری خارجی اهلیت امنیتی را متغیری بی ارزش می داند.

کنسرسیوم برنده خریدار سهام مخابرات از روز شرکت در رقابت به مدت 30 روز فرصت دارد 20 درصد قیمت سهم خریداری شده به مبلغ 1560 میلیارد تومان را واریز کند تا معامله قطعی شود.

گفتنی است، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات در تاریخ پنجم مهر ماه جاری در بورس عرضه شد که با رقابت میان دو کنسرسیوم به فروش رفت.