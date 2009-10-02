مسلمانان آمریکا خواستار بررسی راهبردهای جدید اف بی آی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط اسلامی آمریکایی، نادر خلیلی مشاور حقوقی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: دولت اوباما باید این راهبردها را بررسی کرده و آنها را با ارزشهای آزادی دینی و احترام به حقوق مدنی تطبیق دهد.

این سازمان برجسته در زمینه پیگیری حقوق مدنی مسلمانان از اریک هولدر دادستان کل آمریکا خواستند که نگرانی آنها را درباره نسخه ویرایش شده اف بی آی تحت عنوان بررسیهای داخلی و راهبرد عملی مورد توجه قرار دهد.

این راهبرد در روزهای پایان دولت بوش تدوین شد و براساس آن اف بی آی می تواند افراد را بدون داشتن شاهدی در زمینه نقض قانون تحت فشار قرار داده و در مساجد از جاسوس استفاده کند.

خلیل در ادامه اظهار داشت: این راهبرد نشان می دهد که دولت بوش سیاستهایی اعمال کرده که در نهایت به نقص قانون اساسی و حقوق آمریکایی برای انجام آداب دینی خود منتهی می شود.

شورای روابط اسلامی آمریایی تأکید کرد که بسیاری از گروه های آزادی مدنی نسبت به استفاده از جاسوس یا ابزار جاسوسی در مساجد هشدار داده اند.

این شورا اعلام کرد استفاده از جاسوس در مساجد بدون داشتن دلیلی مبنی بر فعالیتهای غیرقانونی موجبات نگرانی جامعه مسلمان آمریکا را فراهم کرده است.

اوایل سال جاری چندین گروه اسلامی برجسته تهدید کرده اند که در صورت اعمال این راهبردها روابط خود را با اف بی آی و وزارت دادگستری قطع می کند.

تعداد مسلمانان آمریکایی بین 6 تا 7 میلیون نفر تخمین زده می شوند که پس از حملات یازدهم سپتامبر همواره به نقض حقوق مدنی خود با دستاویز مبارزه با تروریسم متعرض بوده اند.

مأموران اف بی آی مدعی شده اند جاسوسی از مساجد بهترین راه برای فاش کردن طرحها و تهدیدهای تروریستی است اما مسلمانان این امر را مسئله حساسی تلقی کرده اند که خود به جای تروریستها هدف گرفته شده اند. بسیاری از تحقیقات هم نشان داده بیشتر مسلمانان شهروندان قانونمندی هستند .