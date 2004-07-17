اصلاحي : جمله امام كه فرمود جام زهر را نوشيدم براي اسرا بسيار تلخ بود

فرهنگ اصلاحي كه 9 سال در اسارت رژيم بعث بوده است در گفت و گو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : صدور قطعنامه 598 در سازمان ملل يك سال قبل از پذيرش ايران بود . برخوردي كه اسرا با اين قطعنامه داشتند ابتدا همانند ديگر قطعنامه ها بود. با يك ديد شك و ترديد به آن نگاه مي كردند . ولي تفاوت هايي هم احساس مي شد . يكي از اين تفاوت اين بود كه بعدازعمليات والفجر 8 و فتح فاو دنيا زير بار رفته بود تا در قطعنامه جديد نظرات ايران را لحاظ كند .

وي افزود : بعد از يك سال از مصوب كردن قطعنامه ايران پذيرفت . پذيرش قطعنامه 598 همانگونه كه در داخل كشور يك شوكي را ايجاد كرد در بازداشگاه هاي عراق هم تاثير گذاشت و اين شوك را ايجاد كرد. اين پذيرش برايمان مبهم بود . ازآنجا كه پذيرش قطعنامه ، به معني پايان جنگ و بازگشت تلقي مي شد مايه خوشحالي بود اما از طرف ديگر همه ناراحت بودند كه نكند ايران بدليل ضعف تن به پذيرش داده است .

اصلاحي گفت : بعداز پذيرش قطعنامه تغيير محسوس و مختصري در رفتار عراقي ها حاصل شد . در حدود ده -پانزده روز اول آزادمان گذاشته بودند . يك ماه بعد رسيدگي ها بهتر شده بود . ولي بعد از آن همه چيز به حالت عادي بازگشت و دوباره شكنجه ها و كابل زني ها شروع شد .

وي افزود : عراقي ها از پذيرش قطعنامه بيشتر از ما خوشحال بودند چراكه آنها از طولاني شدن جنگ خسته شده بودند . بعضي از سربازها در حدود 8 سال در جنگ بودند . ما هم خوشحال بوديم ولي با توجه به اينكه مسئله بازگشت اسرا در ژنو به مراحل ديپلماسي افتاد بود به تدريج دلسرد شديم .

اصلاحي در پايان گفت : ما خبر پذيرش قطعنامه را از راديو و تلويزيون و روزنامه هاي عراقي شنيديم .البته پيام كامل امام را پخش نكردند ولي درگزارشهاي تحليل خود به جمله معروف امام كه فرمودند جام زهر را نوشيدم اشاره مي كردند . اين جمله براي ما اسرا بسيار تلخ بود . براساس اين جمله به اين نتيجه رسيده بوديم كه امام راضي به اينگونه پايان نبوده و پايان بهتر از اين را مي ديد ولي مصلحت اسلام ، نظام و انقلاب اين بوده كه قطعنامه 598 را ايران بپذيرد .