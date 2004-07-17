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۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۴۳

آزادگان و قطعنامه 598 (4)

اصلاحي : جمله امام كه فرمود جام زهر را نوشيدم براي اسرا بسيار تلخ بود

پذيرش قطعنامه 598 همانگونه كه در داخل كشور يك شوكي را ايجاد كرد در بازداشگاه هاي عراق هم تاثير گذاشت و اين شوك را ايجاد كرد. اين پذيرش برايمان مبهم بود .

فرهنگ اصلاحي كه 9 سال در اسارت رژيم بعث بوده است در گفت و گو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : صدور قطعنامه 598 در سازمان ملل يك سال قبل از پذيرش ايران بود . برخوردي كه اسرا با اين قطعنامه داشتند ابتدا همانند ديگر قطعنامه ها بود. با يك ديد شك و ترديد به آن نگاه مي كردند . ولي تفاوت هايي هم احساس مي شد . يكي از اين تفاوت اين بود كه بعدازعمليات والفجر 8 و فتح فاو دنيا زير بار رفته بود تا در قطعنامه جديد نظرات ايران را لحاظ كند .

وي افزود : بعد از يك سال از مصوب كردن قطعنامه ايران پذيرفت . پذيرش قطعنامه 598 همانگونه كه در داخل كشور يك شوكي را ايجاد كرد در بازداشگاه هاي عراق هم تاثير گذاشت و اين شوك را ايجاد كرد. اين پذيرش برايمان مبهم بود .  ازآنجا كه پذيرش قطعنامه ، به معني پايان جنگ و بازگشت تلقي مي شد مايه خوشحالي بود اما از طرف ديگر همه ناراحت بودند كه نكند ايران بدليل ضعف تن به پذيرش داده است .

اصلاحي گفت : بعداز پذيرش قطعنامه تغيير محسوس و مختصري در رفتار عراقي ها حاصل شد . در حدود ده -پانزده روز اول آزادمان گذاشته بودند . يك ماه بعد رسيدگي ها بهتر شده بود . ولي بعد از آن همه چيز به حالت عادي بازگشت و دوباره شكنجه ها و كابل زني ها شروع شد .

وي افزود : عراقي ها از پذيرش قطعنامه بيشتر از ما خوشحال بودند چراكه آنها از طولاني شدن جنگ خسته شده بودند . بعضي از سربازها در حدود 8 سال در جنگ بودند . ما هم خوشحال بوديم ولي با توجه به اينكه مسئله بازگشت اسرا در ژنو به مراحل ديپلماسي افتاد بود به تدريج دلسرد شديم . 

اصلاحي در پايان گفت :  ما خبر پذيرش قطعنامه را از راديو و تلويزيون و روزنامه هاي عراقي شنيديم .البته پيام كامل امام را پخش نكردند ولي درگزارشهاي تحليل خود به جمله معروف امام كه فرمودند جام زهر را نوشيدم اشاره مي كردند . اين جمله براي ما اسرا بسيار تلخ بود . براساس اين جمله به اين نتيجه رسيده بوديم كه امام راضي به اينگونه پايان نبوده و پايان بهتر از اين را مي ديد ولي مصلحت اسلام ، نظام و انقلاب اين بوده كه قطعنامه 598 را ايران بپذيرد . 

کد مطلب 95672

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