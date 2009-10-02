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۱۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

برگزاری آزمون در 8 آبان /

دانشگاههای پذیرنده دانشجوی مازاد در آزمون دکتری تخصصی معرفی شدند

دانشگاههای پذیرنده دانشجوی مازاد در آزمون دکتری تخصصی معرفی شدند

دانشگاههای علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی مازاد در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های مختلف گروه پزشکی سال تحصیلی 89 - 88 به همراه رشته های این دانشگاهها معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شورای آموزش علوم پایه پزشکی، 25 رشته در دانشگاه علوم پزشکی در آزمون دکتری تخصصی امسال بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجوی مازاد، این گروه از دانشجویان را می پذیرد.

متقاضیان استفاده از ظرفیت مازاد می توانند در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون که از طریق اینترنت انجام خواهد گرفت نسبت به اعلام علاقمندی خود برای استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.

بر اساس اعلام این شورا در رشته های اخلاق پزشکی، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، انگل شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، باکتری شناسی پزشکی، بهداشت محیط، بهداشت باروری، پروتئومیکس کاربردی، پرستاری، پزشکی مولکولی، روانشناسی بالینی، زیست فناوری پزشکی، شنوایی شناسی، علوم اعصاب، علوم تشریحی، فارماکولوژی، فبزیولوژی، فبزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مددکاری اجتماعی و مطالعات اعتیاد دانشجوی مازاد مورد پذیرش قرار می گیرند.

دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، تهران، ایران، یزد، علوم بهزیستی و توانبخشی، اهواز، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان، بقیه الله و گلستان از جمله دانشگاههایی هستند که دانشجوی مازاد در آنها پذیرش می شوند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز در 47 رشته با حضور سه هزار و 947 داوطلب برگزار می شود.

کد مطلب 956740

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