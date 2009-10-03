به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی روز پنجشنبه در بازدید از فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور ارزیابی روند معاینات پزشکی ورزشکاران اعزامی به بازی‎های داخل سالن قهرمانی آسیا اظهارداشت: مبارزه با دوپینگ و پاک کردن ورزش به شدت مورد توجه رئیس جدید سازمان تربیت بدنی است. به همین دلیلی موضوع احداث و راه‏اندازی آزمایشگاه ضد دوپینگ را با دکتر سعیدلو مطرح می‏کنیم تا هر چه زودتر مقدمات کار فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید برای اخذ تاییدیه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نیز رایزنی‏های لازم صورت گیرد ادامه داد: آزمایشگاه ضد دوپینگ ایران به عنوان آزمایشگاه غرب آسیا فعالیت خواهد کرد.

رئیس جدید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با ابراز رضایت از فعالیت‏های صورت گرفته در این ستاد تصریح کرد: مدیران نادو طی سال‎های گذشته روند مثبتی را در بحث آموزش، پیشگیری و انجام تست‎های به موقع داشته‎اند. همین امر موجب شده بیشتر نمونه‏گیری‏های انجام شده منفی باشد.

سجادی با اشاره به معاینات پزشکی صورت گرفته از بازیکنان اعزامی به ویتنام خاطرنشان کرد: به طور حتم تلاش نادو بر این است تا ورزشکارانی که به عنوان نماینده ایران به مسابقات بین‏المللی اعزام می‏شوند در غالب کاروانی پاک در آن رقابت‎ها حضور یابند.