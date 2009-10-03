به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی روز پنجشنبه در بازدید از فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور ارزیابی روند معاینات پزشکی ورزشکاران اعزامی به بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا اظهارداشت: مبارزه با دوپینگ و پاک کردن ورزش به شدت مورد توجه رئیس جدید سازمان تربیت بدنی است. به همین دلیلی موضوع احداث و راهاندازی آزمایشگاه ضد دوپینگ را با دکتر سعیدلو مطرح میکنیم تا هر چه زودتر مقدمات کار فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید برای اخذ تاییدیه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نیز رایزنیهای لازم صورت گیرد ادامه داد: آزمایشگاه ضد دوپینگ ایران به عنوان آزمایشگاه غرب آسیا فعالیت خواهد کرد.
رئیس جدید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با ابراز رضایت از فعالیتهای صورت گرفته در این ستاد تصریح کرد: مدیران نادو طی سالهای گذشته روند مثبتی را در بحث آموزش، پیشگیری و انجام تستهای به موقع داشتهاند. همین امر موجب شده بیشتر نمونهگیریهای انجام شده منفی باشد.
سجادی با اشاره به معاینات پزشکی صورت گرفته از بازیکنان اعزامی به ویتنام خاطرنشان کرد: به طور حتم تلاش نادو بر این است تا ورزشکارانی که به عنوان نماینده ایران به مسابقات بینالمللی اعزام میشوند در غالب کاروانی پاک در آن رقابتها حضور یابند.
نظر شما