نمازجمعه بینش سیاسی مردم را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر جمعه در پنجمین جلسه شورای اداری شهر اراک در مصلای این شهر افزود: نماز جمعه حاکمیت اسلامی و ولایت است که در هر جمعه، بیعت با ولایت فقیه تجدید می شود.

وی با اشاره به کارکردهای نماز جمعه تصریح کرد: نمازجمعه وحدت در جامعه را تقویت و پشتیبان نظام محسوب می شود.

آیت الله تقوی نماز جمعه را مرکز نشر تقوا دانست و گفت: خیریات و برکاتی که نماز جمعه برای مسلمانان سراسر جهان دارد غیرقابل انکار است و این اجتماع توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی ادامه داد: دشمنان سعی در کمرنگ جلوه دادن این اجتماع پرشکوه دارند لذا هرچه جمعیت نماز جمعه بیشترشود دشمن احساس ناامنی بیشتری می کند بنابراین ما باید وحدت نماز جمعه را با حضور خود به نمایش بگذاریم.