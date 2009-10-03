به گزارش خبرنگار مهر، "یک وجب از آسمان" عنوان فیلم و فیلمنامهای از علی وزیریان است که این روزها در سینماهای تهران و شهرستانها اکران میشود و همزمان با اکران فیلمنامه آن نیز از سوی مدرسه کارگاهی فیلمنامهنویسی حوزه هنری و توسط انتشارات سوره مهر زیر چاپ رفته است.
در این فیلمنامه داستان پسر نوجوانی به نام محسن روایت میشود که در کنار بچههای هم سن و سال خود در میان خیابانهای شلوغ شهر گل فروشی میکند. او آرزوی داشتن یک وجب آسمان را در سر دارد. خواسته او محقق می شود ولی در ابتدا هیچکس تحقق چنین آرزویی را باور نمی کند اما با دیدن آرزوی برآورده شده او، ماجراهای گوناگونی آغاز میشود.
این فیلمنامه در کتابی 79 صفحهای، در قطع رقعی و شمارگان 2500 نسخه منتشر میشود.
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