فعالیتهای هسته ای ایران منطبق با مقررات جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان در خطبه های نمازجمعه امروز سمنان گفت: حضور جمهوری اسلامی در اجلاس ژنو موفقیت آمیز بود.

وی با اشاره به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: آژانس بازدیدهای مکرر از تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته است و آینده فعالیت های هسته ای ایران روشن و همه اقدامات آن شفاف است.

سید محمد شاهچراغی افزود: جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح هسته ای نیست اما سلاحهای روز را در اختیار دارد.

وی با اشاره به اجرای رزمایش موشکی گفت: دشمنان ایران باید بدانند که اگر دست از پاخطا کنند پشیمان خواهند شد و پاسخ ایران به خطای دشمنان کوبنده خواهد بود.

خطیب جمعه سمنان به نتایج اجلاس اخیر خبرگان رهبری و بیانه منتشر شده آن اشاره کرد و گفت: حمایت قاطعانه از رهبری مهمترین فراز این بیانیه بود.

شاهچراغی در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه سمنان به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی به دنبال استقرار امنیت و انضباط اجتماعی در جامعه است.