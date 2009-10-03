مسئولیت نتایج ضعیف تیم ملی اهداف پروازی برعهده من است

علیرضا هامونی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تیم ملی اهداف پروازی ایران در رقابتهای آسیایی آلماتی با کسب 150 امتیاز در رده ششم آسیا ایستاد و در بخش بانوان نیز امتیازات خوبی بدست نیاورد.

وی افزود: تیراندازان از نظر امتیاز تیمی بیش از 20 نمره نسبت به رکورد زده شده در اردوی تدارکاتی ایتالیا افت کردند و این در حالی بود که با رکورد 183 می‌توانستند به مدال طلای این رقابتها برسند حتی اگر بالای 170 می‌زدند مدال نقره می‌گرفتند اما رکورد ثبت شده توسط تیراندازان زن کشورمان در این دیدارها افت محسوسی داشت.

حقیقت با بیان اینکه ما انتظار داشتیم تیم بانوان در بخش تیمی جزء چهار تیم باشد، خاطرنشان کرد: این رده‌ها به نسبت تمرینات و برنامه‌های تدارکاتی خوب بود اما به نسبت انتظارات ما راضی کننده نبود.

وی تاکید کرد: تیراندازان تمام تلاش خود را در این رقابتها کردند و به نظر من هیچ تیراندازی کم کاری نکرده است. من مسئول تیم هستم و قطعا عدم کسب نتیجه توسط تیم برعهده من مربی است.

مربی تیم ملی اهداف پروازی کشورمان تصریح کرد: شاید در برنامه‌های تدارکات تیم اشتباه کرده باشیم و نقطه اوج آنها را بد محاسبه کرده‌ایم. تیراندازان در اردوی ایتالیا در اوج بودند و این درحالی است که نقطه اوج آنها باید این رقابتها بود.

وی ادامه داد: درکنار آن رقابتهای قهرمانی آسیا دو ساعت زودتر از زمان معمول شروع شد که این مسئله نیز می‌تواند در عملکرد تیم تاثیر بگذارد اما تمامی این مسائل از من مربی رفع مسئولیت نمی‌کند.

رقابتهای قهرمانی تیراندازی اهداف پروازی آسیا در دو بخش جوانان و بزرگسالان از دوم تا دهم مهرماه در آلماتی قزاقستان برگزارشد که تیم ایران برای اولین بار راهی این مسابقات شده بود.