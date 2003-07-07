نمايشگاه عكس مجيد كورنگ بهشتي ،در خانه هنرمندان ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد بهشتي، متولد اصفهان و فارغ التحصيل رشته نقاشي ، چندين سال است كه در حال تجربه روي عكسهاي انتزاعي است . بهشتي درباره آثارخود مي گويد : بينش من درارايه آثارعكاسي بيشتر علايق يك نقاش است و دراين زمينه چندين نمايشگاه با عنوان " نقاشي با دوربين " برپا كرده ام ، بيشتر عكسهاي من در زمينه عكاسي انتزاعي و فيگور است . اما در اين نمايشگاه رد پاي آثار انتزاعي كمتر به چشم مي خورد و بيشتر آثار فيگوراتيو (حالت هاي متفاوت انسان در عكس يا نقاشي ) هستند "

در نمايشگاه مذكور 70 قطعه عكس رنگي ارايه شده و بازديد براي عموم علاقمندان از ساعت 10 تا 30/20 آزاد است .

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