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۱۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۹

نمايشگاه عكس مجيد كورنگ بهشتي ،در خانه هنرمندان ايران

نمايشگاه عكس مجيد كورنگ بهشتي ،در خانه هنرمندان ايران

نمايشگاهي از عكسهاي مجيد كورنگ بهشتي با نا م « زل » تا 19 تيرماه در نگارخانه هنرمندان ايران برپاست .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد بهشتي، متولد اصفهان و فارغ التحصيل رشته نقاشي ، چندين  سال است كه در حال تجربه روي عكسهاي انتزاعي است . بهشتي درباره آثارخود مي گويد : بينش من درارايه آثارعكاسي بيشتر علايق  يك نقاش است و دراين زمينه چندين نمايشگاه با عنوان " نقاشي با دوربين " برپا كرده ام ، بيشتر عكسهاي من در زمينه عكاسي انتزاعي و فيگور است .  اما در اين نمايشگاه رد پاي آثار انتزاعي كمتر به چشم مي خورد و بيشتر آثار فيگوراتيو (حالت هاي متفاوت انسان در عكس يا نقاشي ) هستند "
در نمايشگاه مذكور 70 قطعه عكس رنگي ارايه شده و بازديد براي عموم علاقمندان از ساعت 10 تا 30/20 آزاد است .
کد مطلب 9568

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