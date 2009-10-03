عدم ارائه میکروبهای استاندارد به ایران/ تحریم ناقض قوانین WHO است

دکتر محمد حسین مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنرانی خود و گزارشی که در اجلاس کشورهای عضو

کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک در مقر دائمی سازمان ملل در ژنو ارائه کرده است، افزود: مشکل اصلی که از سوی ایران در این اجلاس مطرح شد این بود که ایران در برابر کسب میکروبها و آنتی بادیهای استاندارد تحریم شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این تحریم، میکروبهای استاندارد و آنتی بادیهای استاندارد در اختیار ایران قرار نمی گیرد که این منطبق با قانون سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیست.

مدرسی با اشاره به اهمیت این میکروبها و آنتی بادیها در مسیر تحقیقات گفت: میکروبهایی که برای استاندارد روتین (دیفتری، کزاز و اریون) به کار می رود خطرناک است و ما نمی توانیم به دلیل تحریم آن را به دست بیاوریم و برای جلوگیری از این بیماریها نیازمند دسترسی به این میکروبها و آنتی بادیها هستیم.

وی گفت: انستیتو پاستور ایران با همکاری پاستور فرانسه و طبق پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) با ایمنی زیستی بسیار بالا کارهای علمی را انجام می دهد که نماینده کشور فرانسه نیز در این اجلاس بر ارتباط کاری و علمی ایران و فرانسه و تاکید روی استاندارد بودن کارهای علمی ایران اشاره کرد.

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: پیشنهادی از سوی ایران برای پیش نویس تفاهم نامه داده شد که در آن بر مشکلات رد و بدل شدن میکروبهای استاندارد تاکید شده است و این موضوع مورد توجه قرار گرفت که استفاده صلح آمیز از این میکروبهای استاندارد مورد توجه باشد و کشورهای عضو این تفاهم نامه، مواد بیولوژیک را به کشورهای غیرعضو ارائه ندهند و همه نوع همکاری در جهت تقویت استفاده صلح آمیز از مواد بیولوژیک کشورهای امضاء کننده انجام شود.

مدرسی خاطرنشان کرد: در این اجلاس از ایران برای مشارکت فعال و گویا تشکر شد.

دکتر مدرسی در توضیح بخشهای دیگر این اجلاس به مهر گفت: اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک در مقر دائمی سازمان ملل در ژنو برگزار شد و 163 کشور در جلسه عدم تولید و توسعه و جمع آوری سلاح های میکروبی و شیمیایی و معدوم کردن آنها شرکت کردند.

وی اضافه کرد: جلسه کارشناسان پیگیری دو موضوع مراقبت از بیماری در سطوح ملی و بین المللی را شامل می شد. موضوع مراقبت از بیماری به طور اختصاری به عنوان "مراقبت از بیماری، کشف، تشخیص و محدود نگه داشتن بیماری های واگیر" اطلاق می شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به مقدمات در سطح ملی به مهر گفت: موضوعاتی از جمله ساختار سازمانی این مراقبت ها، تعریف گروهی از بیماریها که با گونه ای مشابه با آن روبرو شود و مزایایی که می تواند در یکپارچه سازی مراقبت از بیماری های مسری وجود داشته باشد در این بخش مطرح شد.

وی اضافه کرد: در نتیجه بحثهای موجود به این نکته اشاره شد که هر مراقبتی به چگونگی بیماری شایع در آن محل بستگی دارد و این که بدانیم کدام بیماری تاثیرات سوء بیشتری دارد. تشخیص زود هنگام بیماری در عدم شیوع بیشتر آن موثر است و باید بهترین نوع درمان و محدودسازی بیماری به کار گرفته شود. امکانات موجود از دیگر عوامل مهم است و اگر هیچ سیستم مراقبتی در نظام سلامت نباشد موجب تضعیف نظام پیشگیری می شود.

مدرسی در خصوص مقدمات در سطح بین المللی نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه سه سخنرانی از سازمان بهداشت جهانی انجام شد که می توان به کاهش خطر سلاح های بیولوژیک توسط ظرفیت سازی در امنیت بهداشتی که متمرکز روی قوانین بهداشتی بین المللی است، آگاهی جهانی و محلی و مکانیزم های واکنش در مقابل آن و ظرفیت سازی آزمایشگاهی تحت قوانین بهداشت جهانی اشاره کرد.