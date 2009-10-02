رزمایش موشکی ایران برای دشمنان عبرت و برای همسایگان پیام آور صلح بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نمازجمعه امروز کرمانشاه اظهار داشت: رزمایش پیامبر اعظم چهار اقتدار و صلابت نیروهای مسلح کشور را برای جهانیان به نمایش درآورد.

وی در ادامه با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه و مظلوم فلسطین گفت: متاسفانه مشاهده می شود که دولت ها در قبال این جنایات خوابند اما در عوض می بینیم که مردم آزاده دنیا همه بیدار و آگاه به جنایات رژیم صهیونیستی هستند.

آیت الله علما در بخش دیگر از خطبه های نماز جمعه کرمانشاه به موفقیت های دانشمندان ایرانی در فناوری هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت دومین تاسیسات فناوری هسته ای ایران دنیا را شگفت زده کرد به طوری که تمامی دشمنان نظام مات و مبهوت از این موفقیت ها هستند.

وی افزود: این موفقیت ها سبب شد که روز به روز بر دشمنی دشمنان انقلاب افزوده شود چرا که آنها چشم دیدن پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را ندارند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: ایران بر طبق قوانین بین المللی و بر اساس فرامین امام(ره) و مقام معظم رهبری به راه خود در این مسیر حرکت می کند و یک قدم از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.

وی در ادامه با بیان اینکه توصیه مقام معظم رهبری به اعضای مجلس خبرگان باید فصل الخطاب همه ما قرار گیرد، گفت: باید از انفعال در مقابل دشمنان و مخالفان نظام بپرهیزیم و هیچگاه در این زمینه سکوت را جایز نمی دانیم.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به زحمات سربازان گمنام امام زمان و نیروهای امنیتی در دستگیری عوامل ترورهای اخیر کردستان خاطرنشان کرد: لازم است در این فرصت از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم زیرا دستگیری عوامل تروریست کردستان در کوتاه ترین زمان ممکن نشان توانمندی نیروهای امنیتی است که بی شک این آمادگی و تخصص باعث اقتدار نظام خواهد شد.