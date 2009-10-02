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۱۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

امروز در چند شهر صورت گرفت؛

تظاهرات گسترده مردم پاکستان علیه مداخله گری آمریکا

تظاهرات گسترده مردم پاکستان علیه مداخله گری آمریکا

مردم پاکستان امروز پس از برگزاری مراسم نماز جمعه با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" تنفر خود را نسبت به سیاست های مداخله گرانه واشنگتن بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس پاکستان، مردم درحالی که شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر می دادند به خیابانهای شهرهای کراچی، لاهور، کویته، پیشاور، مولتان و راولپندی رفتند و خواستار تغییر در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد شدند.

اعضای حزب جماعت الاسلام که از عاملان اصلی برگزاری این تظاهرات بودند با سوزاندن پرچم آمریکا شعارهایی ضد آمریکایی سر دادند.

در همین حال تظاهر کنندگان با محکوم کردن سیاست دو پهلوی آمریکا و کشورهای غربی در قبال برنامه هسته ای ایران بر حمایت کشورهای اسلامی از حقوق مردم ایران تاکید کردند.

این تظاهرات در حالی روی داد که پیشتر هزاران پاکستانی در شهر کراچی علیه دخالت ها و نفوذ آمریکا در کشورشان تظاهرات کرده بودند.

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به بهانه مقابله با نیروهای طالبان که در آن سوی مرز با پاکستان پناه گرفته اند، از ماه آگوست تاکنون 20 حمله موشکی به شمال غرب پاکستان انجام داده اند که این حملات تلفات غیرنظامی متعددی به جا گذاشته و خشم و نارضایتی مردم پاکستان و تیرگی روابط دو کشور را به دنبال داشته است. 

کد مطلب 956818

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