نمایشگاه کتاب تبریز اسیر برنامه های کلیشه ای است

حسن نجفی ظهر جمعه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفتمین نمایشگاه کتاب تبریز افزود: یک نمایشگاه کتاب را برنامه های علمی و خلاقیت ها و نوآوری های جنبی آن پویا می کند که متاسفانه این موضوع در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز دیده نمی شود.

وی در عین حال پشتوانه فکری برگزارکنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز را عمیق دانست و افزود: برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز مقوله بارزشی محسوب می شود که مبتنی بر اعتقادی مثبت است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با طرح این سوال که تفاوت هفتمین نمایشگاه کتاب تبریز با ادوار گذشته آن در چیست، اظهار داشت: کارکرد کنونی نمایشگاه کتاب تبریز را خدماتی می بینم زیرا برای برگزاری این نمایشگاه تنها از چند ناشر دعوت شده است.

وی مشکلات خرد و کلان حوزه نشر آذربایجان شرقی را یادآور شد و افزود: نمایشگاه کتاب تبریز فرصت مغتنمی است تا مشکلات فعالان این صنعت مطرح و برای رفع شدن آن ها چاره اندیشی شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد، در حاشیه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ضمن دعوت از اهالی فرهنگ و هنر برای حضور در این نمایشگاه، زمینه را برای ارتباط مستقیم این قشر با مخاطبان حوزه فرهنگ و هنر فراهم کنند.

نجفی با بیان اینکه برخی مدیران فرهنگی آذربایجان شرقی تنها مجری برنامه های ملی در سطح استان هستند، افزود: چنین مسئولانی بدون داشتن عقبه فکری، تنها به عنوان مجری برنامه ها عمل کرده و حتی برگزاری این فعالیتها را عملکرد خود گزارش می کنند.