آیه روز:

وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِکَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِی وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ .

وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .

سوره عنکبوت، آیه 23

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت زهرا (س):



الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .

خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام، صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.

احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258