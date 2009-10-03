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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۱۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: صبر و شکیبایی یکی از برجسته‌ترین فضایل انسانی است، بعلاوه صبر و شکیبایى از اخلاق پیامبران و سلاح پرهیزکاران است که به اصلاح امور فردی و اجتماعی کمک می‌کند .

آیه روز:

وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِکَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِی وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ . 

وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .  

سوره عنکبوت، آیه 23

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز: 

حضرت زهرا (س):

الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .

خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام، صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.

احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258

کد مطلب 956824

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