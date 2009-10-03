آیه روز:
وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِکَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِی وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ .
وکسانى که به آیات خدا و دیدار قیامت و محاسبه اعمال به وسیله او کفر ورزیدند ، آنان از رحمت من مأیوسند و براى آنان عذابى دردناک است .
سوره عنکبوت، آیه 23
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
حضرت زهرا (س):
الجهاد عزا للاسلام، و الصبر معونة علی استیجاب الأجر .
خداوند جهاد را موجب عزت و هیبت اسلام، صبر را وسیله استحقاق و شایستگی پاداش حق تعالی قرار داد.
احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258
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