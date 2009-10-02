به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، در بیانیه نهایی همایش بین ادیان ژنو شرکت کنندگان به سوء تفاهمهایی اشاره کرده اند که درباره ادیان و فرهنگها وجود داشته و به عدم اعتماد دوجانبه منتهی می شود که این امر علت علی مناقشات و درگیریها است.

این همایش دو روزه از سوی انجمن جهانی مسلمانان مستقر در مکه برگزار و خواستار تلاشهای مشترک پیروان ادیان در راه رفع فقر، حمایت از محیط زیست و ممانعت از سوء استفاده تولید کنندگان اسلحه از مناقشات و جنگها شد.

این همایش همچنین خواستار راه اندازی یک شبکه ماهواره ای برای ترویج گفتگو شد.

سوامی آگنیوش رئیس شورای جهانی آریا ساماجی در سخنرانی خود در رابطه با این همایش نظریه ساموئل هانتینگتون را در رابطه با برخورد تمدنها به استهزا گرفت و گفت این نظریه تنها متعلق به وی بوده است.

این درحالی است که وی اشاره کرد وجود چنین نظریاتی عامل برگزاری این همایش ها با هدف ترویج همزیستی میان ادیان و فرهنگهای مختلف است.

سناتور عبدیل آخمنتوف از قزاقستان با اشاره به یک ضرب المثل در قزاقستان که می گوید هرچه در آشیانه بچشید برای پرواز شما را هدایت می کند از والدین خواست با کودکان خود با احترام رفتار کنند تا آنها در بزرگسالی نیز اهمیت گفتگو و همزیستی بین ادیان را درک کنند.

وی همچنین بر ضرورت تمرکز بر ارزشهای مشترک تمام ادیان تأکید کرد.

این همایش بین‌المللی چهارمین همایشی بود که با هدف ترویج گفتگوی بین ادیان توسط پادشاه عربستان برگزار شد.

چشم‌انداز همزیستی میان تمدنهای مختلف، نقش دین و فرهنگ در ترویج گفتگو، تأثیر ارزشهای دینی در اصلاح جوامع و نقش رسانه در تقویت گفتگو و ارزشهای انسانی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این همایش بود.