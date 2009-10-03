جشنواره ورزشی دانشجویان علمی کاربردی استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاحتی - مدیر تربیت بدنی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود : این دوره از مسابقات در دو گروه دختران و پسران با هدف ایجاد محیطی مملو از نشاط و شادابی برای دانشجویان و تقویت روحیه جوانمردی و همچنین انتخاب نفرات نخبه ورزشی جهت تشکیل تیمهای منتخب استان تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در گروه پسران در 8 رشته ورزشی شامل فوتسال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، شطرنج، دارت، طناب ­کشی، کشتی ­آزاد و در گروه دختران در 6 رشته شامل والیبال، شنا، تنیس روی میز، شطرنج، دارت و طناب ­کشی برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: نفرات برتر این رقابتها به اردوی آمادگی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشوری دانشجویان دعوت می شوند.