پرداخت وام برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

احمد جمالی در گفتگو با مهر گفت: تمام واحدهای تولیدی که مشکل تامین سرمایه در گردش و منابع برای تامین مواد اولیه دارند، می توانند از منابعی که بانک توسعه اسلامی در اختیار سازمان سرمایه گذاری برای ارائه به پروژه ها قرار می دهد، استفاده نمایند.

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: بر این اساس، این واحدهای تولیدی می توانند تقاضاهای خود را برای دریافت وام به این سازمان ارائه دهند.

وی نرخ بهره وامهای بانک توسعه اسلامی را لایبر به علاوه 3.75 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ برای واحدهای تولیدی داخلی مناسب و دارای ارزش است.

به گفته جمالی هم اکنون بیشترین وامها و اعتباراتی که سازمان سرمایه گذاری خارجی به بخشهای مختلف اعطا می کند، مربوط به اعتباراتی است که بانک توسعه اسلامی در اختیار ما قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: هم وامهای پروژه ای و هم تجاری در اختیار کلیه شرکتهایی که به سازمان مراجعه می کنند قرار می گیرد.

جمالی همچنین در مورد وامها و کمکهای بانک جهانی به ایران نیز گفت: بیشتر کمکهای بانک جهانی به ایران به بخشهای آموزشی، فنی و مشاوره ای اختصاص دارد و در حال حاضر ایران از کمکهای آموزشی و فنی این بانک بهره مند می شود که آخرین آن مربوط به پروژه بهبود فضای کسب و کار بود که توسط موسسه IFC زیر نظر بانک جهانی قرار داشت.