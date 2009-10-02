بی توجهی به مطالبات فرهنگی رشد فرهنگ زیرزمینی را رقم می زند

سید قاسم ناظمی بعد از ظهر جمعه با حضور در غرفه مهر در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز افزود: آلودگی تمام شئونات جامعه با سیاست زدگی افراطی باعث شده است جامعه ما به جامعه ای ملتهب تبدیل شود.

این نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس در ارزیابی از وضعیت فرهنگی آذربایجان شرقی اظهار داشت: مقوله فرهنگ در آذربایجان شرقی از یک نوع بیماری رنج می برد و وضعیت مطلوبی ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون با نوعی بحران فرهنگی و هویتی در آذربایجان شرقی مواجه هستیم، افزود: به دلیل بی توجهی به مطالبات فرهنگی مردم، فرهنگ زیرزمینی به ویژه سینما و موسیقی زیرزمینی در حال رشد است.

ناظمی هشدار داد: در صورت تداوم بی توجهی نسبت به توسعه فرهنگی منطقه و عدم برنامه ریزی عمیق جهت بهبود وضعیت فعلی، برخی تهدیدهای امنیتی و اجتماعی گریبانگر جامعه خواهد شد که تبعات ناگواری به همراه دارد.

مشاور فرهنگی شهردار تبریز در ادامه سخنان خود گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز فرصت مغتنمی برای ارتقای فرهنگ عمومی منطقه است.

ناظمی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه می تواند تحرک فرهنگی منطقه را شتاب بخشیده و فضای عمومی منطقه را فرهنگی کند.

این نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس افزایش تعداد نمایشگاه های کتاب در تبریز و آذربایجان شرقی را ضروری دانست و در عین حال افزود: باید در برگزاری این نمایشگاه ها جایگاه ویژه ناشران محلی جدی گرفته شده و حضور گسترده آنها مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه، نیازمند داشتن فضاهای تنفسی است، ادامه داد: وقتی کارخانه آفتابه سازی با 20 نفر کارگر شاغل در آن به تعطیلی کشیده می شود شورای تامین در این باره جلسه تشکیل داده و موضوع را مورد بررسی قرار می دهد اما هنگامی که یک انتشاراتی به هر دلیل از ادامه فعالیت باز می ماند، هیچ کس به فریاد بخش فرهنگی نمی رسد.

سیدناظمی افزود: معتقدم همان قدر که شهروندان برای جمع آوری زباله مبلغی را به عنوان عوارض به شهرداری می پردازند باید قوانینی دایر بر اخذ عوارض برای گسترش فرهنگ، وضع شود که البته وظیفه برنامه ریزان است.