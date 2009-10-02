پاکستان در برابر حملات موشکی آمریکا ساکت نمی نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، با افزایش تنش ها میان اسلام آباد و واشنگتن ژنرال "پرویز کیانی" روز پنجشنبه گفت که پاکستان دیگر تحمل حملات موشکی آمریکا را در ولایت بلوچستان ندارد و در برابر اقدام این کشور در فرصتی مناسب عکس العمل نشان خواهد داد.

آنتی وار در ادامه نوشت: درحالیکه آمریکا به حملات موشکی خود علیه پاکستان ادامه می دهد مقامات دولتی این کشور همچنان واشنگتن را تهدید به انجام اقدامات نظامی می کنند.

در همین حال مردم پاکستان امروز پس از برگزاری مراسم نماز جمعه با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" تنفر خود را نسبت به سیاست های مداخله گرانه واشنگتن بیان کردند و می توان گفت که هر روز احساسات ضد آمریکایی در میان مردم این کشور بیشتر موج می زند.

