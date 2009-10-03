چند واحد دانشگاه آزاد در دو رشته حق پذیرش دانشجو ندارند

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت پس از بررسی وضعیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که به رشته های علوم پزشکی اختصاص دارند، گزارشی از این واحدها تهیه کرده که این گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در بخشهایی که مورد بازدید قرار گرفته است همکاریهای لازم را داشته است اما تعداد معدودی از واحدهای دانشگاه آزاد در رشته های پرستاری و مامایی نتوانسته اند اعتبار لازم را کسب کنند و مشروط اعلام شده اند.

ضیایی خاطرنشان کرد: گزارش به نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است و بر اساس آن واحدهای معدودی از دانشگاه آزاد حق پذیرش دانشجو ندارد و وضعیت فارغ التحصیلان این واحدها نیز در دست بررسی است.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به مهر گفت: این واحدها از میان 15 واحد دانشگاه آزاد است که پیش از این مورد بررسی جدی شورای گسترش وزارت بهداشت قرار داشتند. سایر واحدها در ارزیابیهای وزارت بهداشت مشکلی نداشته اند.