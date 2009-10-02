به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژاد فلاح در پایان شهرآورد تهران گفت: هرچند این مساوی ها هوادران را خسته کرده است اما مگر می شود این بازی تبانی باشد؟

وی ادامه داد: حساسیت این بازی به گونه ای است که همه چیز در وسط زمین مشخص می شود نه بیرون آن. حتی بعضی از تیم ها حاضرند قهرمانی را از دست بدهند ولی شهرآورد را نه. به همین خاطر است که می گویند امکان تبانی وجود ندارد زیرا بازیکن دو تیم همه کار می کنند تا نتیجه به سودشان باشد.

وی اضافه کرد: شما دیدید استقلال بعد از گل پرسپولیس به آب و آتش زد تا بتواند نتیجه مسابقه را تغییر دهد. آنها بعد از گل پرسپولیس هشت دقیقه طوفانی بازی کردند ولی پس از گل تساوی به خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازی باعث شود گل دوم را دریافت کنند بازهم به لاک دفاعی رفتند تا در نهایت بازی مساوی شد.

عضو هئیت مدیره پرسپولیس اضافه کرد: ما دوست داشتیم پرسپولیس برنده شود و باور داشتیم بازی جذابی خواهیم داشت ولی نوع بازی باعث شد که بگویم اصلاً از روند بازی راضی نبودیم و کیفیت پایین تر از حد انتظار بود.

وی اضافه کرد: موقعیت های گل ما بهتر از استقلال بود اما بازیکنان درچند صحنه از خودگذشتگی نشان ندادند وگرنه ما می توانستیم دراین مسابقه مهم پیروز شویم.

نژاد فلاح با بیان اینکه در دربی بیشتر حساسیت ها نقش دارد تا مسائل فنی به همین دلیل نمی توان نتیجه آن را پیش بینی کرد درخصوص ادامه حضورش در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: متن آمادگی کمک به پرسپولیس را دارم و اگر بنا باشد باز هم انتخاب شوم آمادگی کمک به این تیم را دارم تا همانند گذشته هیئت مدیره در فضایی بدون حاشیه به موفقیت پرسپولیس کمک کند.