این عضو هیئت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ایران و 1+5 در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در مذاکرات پنجشنبه ایران بسته پیشنهادی خود و راهکارهای اجرایی کردن آن را توضیح داد و در ادامه توافق شد که مذاکرات برسر بسته پیشنهادی ایران و مشترکات میان این بسته و بسته طرف مقابل ادامه یابد و هیچ توافق دیگری نیز صورت نگرفت.

وی درباره ادعای توافق ایران و 1+5 بر سر بازدید آژانس از تاسیسات فوردو در نزدیکی قم طی دو هفته آینده که سولانا، نماینده اتحادیه اروپا مدعی آن شد گفت: چنین توافقی در مذاکرات پنجشنبه صورت نگرفت، هر چند رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از این دوره از مذاکرات در سفر نیویورک اعلام کرده بود که ایران آمادگی دارد علی رغم عدم الزام قانونی ، این تاسیسات را به رویت آژانس برساند.

این مذاکره کننده ایرانی با اشاره به تاکید وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای اخیر مبنی بر اینکه ایران باید امکان بازرسی آژانس اتمی از این تاسیسات را بلافاصله فراهم کند ، هدف سولانا از ادعای توافق ایران با انجام بازرسی از این تاسیسات در دوهفته آینده را که به عنوان پیروزی 1+5 در مذاکرات از آن یاد شد مخفی کردن دست خالی این گروه در پی مذاکرات ژنو عنوان کرد و گفت اینها صرفا اظهار نظر شخصی است.

وی در عین حال با بیان اینکه ایران همچنان آماده دعوت از بازرسان برای بازدید از تاسیسات فوردو است تعیین تاریخ این بازدید را فقط به توافقات ایران و آژانس در این باره موکول کرد.

وی درباره نشست 18 اکتبر در وین نیز توضیح داد : این نشست برخلاف ادعاهای مطرح شده نشست تکمیلی ایران و 1+5 نیست و در سایه این مذاکرات نیز انجام نمی شود بلکه صرفا نشستی فنی در آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تامین نیاز ایران به اورانیوم حدود 20 درصدی برای نیروگاه اتمی تهران است که تاریخ آن نیز پیش از نشست ژنو میان تهران و آژانس نهایی شده بود.

این مذاکره کننده ایرانی یادآور شد که پیشنهاد خرید اورانیوم با غنای حدود 20 درصد در هفته های اخیر از سوی ایران رسما به آژانس اعلام شد و این نهاد بین المللی طبق وظیفه ذاتی خود این پیشنهاد را با کشورهای دارنده تکنولوژی غنی سازی مطرح کرد در ادامه و پیش از برگزاری نشست ژنو میان ایران و آژانس توافق شد که نشستی میان کارشناسان فنی آژانس کارشناسان ایران و کارشناسان کشورهای فروشنده اورانیوم غنی شده 18 اکتبر در وین برگزار شود و راهکارهای این معامله مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره ادعای اعضای گروه 1+5 مبنی بر موافقت ایران با تحویل اورانیوم 5 درصدی خود به کشور فروشنده اورانیوم 20 درصدی در مذاکرات ژنو که از آن به عنوان پیروزی این گروه در مذاکرات یاد می شود گفت: در اجلاس ژنو هیچ توافقی بر سر این موضوع صورت نگرفت و صرفا تصمیم ایران برای شرکت در نشست 18 اکتبر با آژانس به اطلاع 1+5 رسید.

وی با بیان اینکه این موضوع اساسا هیچ ربطی به 1+5 ندارد توضیح داد : موضوع تحویل اورانیوم 5 درصدی به هیچ عنوان مطرح نیست و هرگونه تصمیم گیری برای نحوه خرید به جلسه 18 اکتبر موکول شده است، هرچند رئیس جمهور پیش از نشست ژنو در سفر خود به آمریکا اعلام کرده بود که ایران آماده است در معامله خرید سوخت برای نیروگاه تهران پس از رساندن غنای سوخت به 5 درصد آن را برای غنی سازی بیشتر در اختیار کشورهای مورد تایید آژانس قرار دهد. بر این اساس باید گفت این پیشنهاد، پیشنهاد خود ایران بوده، ربطی به مذاکرات ژنو ندارد و به عنوان پیروزی برای طرف مقابل قابل مصادره نیست.

این مذاکره کننده ایرانی یاد آور شد که استقبال کشورهای 1+5 از این پیشنهاد به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن حق غنی سازی 5 درصدی در ایران است و اگر بنا باشد چنین معامله ای پیروزی برای یکطرف تلقی شود پیروزی برای ایران است.

به گفته وی چند کشور تاکنون برای فروش اورانیوم 20 درصدی به ایران اعلام آمادگی کرده اند.

این عضو هیئت ایرانی که از ژنو با خبرنگار مهر سخن می گفت در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است " مذاکره با ایران نباید به طور نامشخص ادامه یابد و در این صورت آمریکا آماده حرکت به سمت فشار بیشتر است" آیا مانند دورهای پیشین مذاکرات در سالهای گذشته سقف زمانی مشخص برای رسیدن به نتیجه نهایی مطرح شد گفت : هیچ محدودیت زمانی در مذاکرات مطرح نشد.

وی یادآور شد که تا پایان اکتبر(9 آبان ) قرار است دومذاکره در سطح معاونان و هیئت اصلی صورت گیرد.





