نظام آموزشی کشور وارداتی و مبتنی بر شاخصهای غرب است

خلیل عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: فرهنگ غرب با هجوم و تاثیرگذاری به فرهنگ کشورهای دیگر سعی در دامن زدن به تفاوت های قومی- مذهبی دارد.

مشاور اسبق وزیر آموزش و پرورش هجوم به فرهنگ یک کشور را در دو قالب هجمه به کلیات و خورده فرهنگ های آن کشور عنوان کرد و گفت: هجمه به خورده فرهنگ های یک کشور به نوعی حمله درون فرهنگی تبدیل شده است که با هدف دامن زدن به تفاوت های فرهنگی در بین اقوام و مذاهب مختلف در یک کشور سعی در تزلزل کلی فرهنگ یک کشور دارد زیرا فرهنگ کلی مبتنی بر خورده فرهنگ ها است.

عمرانی با اشاره به عدم توجه به فرهنگ بومی در آموزش و پرورش تصریح کرد: آشنایی با فرهنگ بومی یک منطقه می تواند در قالب آموزش مهارت های زندگی که در راس آن آداب و رسوم قرار دارد به دانش آموزان عرضه شود و باید این بنیانگذاری در آموزش و پرورش انجام گیرد که متاسفانه بدلیل وجود یک نظام وارداتی و مبتنی بر شاخص های غرب در کشور ایران، در بستر کلاس ها کمتر به فرهنگ بومی توجه شده است.

وی لازمه رسیدن به نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ اسلامی را نگریستن به توانایی های فرهنگی دانست و گفت: برای رهایی از فرهنگ غرب و رسیدن به نظام آموزشی مبتنی بر اسلام باید به توانایی های فرهنگی خود بنگریم و از طریق بازآفرینی آداب و رسوم مبتنی بر فرهنگ دینی و بازتعریف ارتباطات در جامعه، به یک نظام آموزش و پرورش متکی به فرهنگ اسلامی در کشور ایران دست یابیم.

به گفته وی، اصلاح ساختاری گسترده در نظام آموزش و پرورش کشور ایران به جرات نیاز دارد زیرا برای اصلاح با دو مشکل اساسی روبرو خواهیم بود.

عمرانی اصلاح ساختاری آموزش و پرورش را مستلزم همکاری تمام افراد دانست و گفت: عادت به پذیرش نظام فعلی در سطوح مختلف سبب شده است تا برخی افراد بخصوص پیشکسوتان در مقابل این نگاه تازه و اصلاح نظام آموزشی ایستادگی کنند و از طرف دیگر برخی منفعت طلبی ها سبب شده است تا در طول سالیان متمادی در مقابل اصلاح و بومی سازی این نظام ایستادگی صورت گیرد.

وی راه بازگشت به نظام آموزشی مبتنی برفرهنگ دینی را بازگشت به قانون اساسی عنوان کرد و گفت: بازگشت به تعریف قانون اساسی از آموزش و پرورش راه درست عبور از نظام آموزشی وارداتی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهار داشت: در استان هرمزگان از سال گذشته حرکتی را در قالب بازیابی هویت و فرهنگ بومی در سطح مدارس شروع کردیم که در این قالب، آموزش مهارت های عام زندگی از طریق معلمان به دانش آموزان آموزش داده شد بدین طریق که معلمان با رفتار، گفتار و ارتباط خود با دانش آموزان در کلاس درس آنچه را که برای یک شهروند نیاز است توضیح دادند.

وی همچنین نهادینه شدن فرهنگ ملی و بومی را در بین دانش آموزان ضروری دانست و افزود: در سال جاری به طور مشخص برنامه هایی با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و با نگاهی فراتر از پوشش و لباس، با کمک معلمان در سطح مدارس اجرا خواهد شد تا حاصل این فعالیت ورود افرادی آشنا با حقوق شهروندی، فرهنگ بومی و فرهنگ ملی به جامعه باشد.