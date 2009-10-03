نمایشگاه کتاب تبریز موجب افزایش استانداردهای فرهنگی منطقه است

علیرضا نوین در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه کتاب تبریز با بیان اینکه تبریز به شهری اثرگذار در حوزه فرهنگی کشور تبدیل شده است، افزود: نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تبریز غنیمتی برای منطقه است.

وی اظهار داشت: این افتخار نصیب تبریز شده است که به همت مسئولان اداره کل ارشاد، دومین نمایشگاه بزرگ کتاب بعد از تهران در این شهر برگزار ‌شود.

شهردار تبریز به بازدید خود از نمایشگاه کتاب اشاره کرد و ضمن ابراز تعجب از استقبال خیل علاقمندان به فرهنگ و هنر از این نمایشگاه افزود: عناوین کتابهای متعلق به حوزه شهری در این نمایشگاه باید افزایش یابد.

نوین از راه ‌اندازی انتشارات شهر در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: این مجموعه آماده است سال آینده غرفه ویژه ‌ای متشکل از کتابهای این حوزه را دایر کند.

شهردار تبریز همچنین در ارزیابی از وضعیت فرهنگی منطقه گفت: توسعه فرهنگی در منطقه ناهمگون و بعضا مغایر با همدیگر است که باید فعالان رسانه برای اصلاح وضعیت کنونی نقش‌آفرینی کنند.

نوین با اشاره به اینکه همگان در برابر توسعه فرهنگ و اندیشه انسانی مسئول هستند، گفت: تدوین برنامه جامع برای افزایش انگیزه مطالعه و احداث کتابخانه در کشور نیازمند توجه همه نهادها و سازمانها به لخصوص افراد خیر و فرهنگ دوست شهر است.