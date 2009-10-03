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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

باند سرقت خودرو و موتورسیکلت در زاهدان متلاشی شد

باند سرقت خودرو و موتورسیکلت در زاهدان متلاشی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری و متلاشی شدن یک باند سرقت خودرو و موتورسیکلت در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ محسن عطار با اعلام این خبر اظهار داشت: سارقان پس از سرقت یک خودرو در زاهدان، در حال معامله آن در شهرک دامداران این شهرستان بودند که توسط مالک خودرو شناسایی و روز گذشته در یک اقدام غافلگیرانه دو سارق دستگیر و تحویل پلیس آگاهی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود: دو سارق دستگیر شده ضمن اعتراف به سرقت خودرو، مخفیگاه چهار نفر از اعضای باند خود را نیز فاش کردند.

وی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر سرقت خودرو شش موتورسیکلت را نیز به سرقت برده و پس از اوراق کردن آن را به فروش رسانده اند.

سرهنگ عطار خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر از این افراد برای شناسایی و دستگیری مالخران ادامه دارد.

کد مطلب 956946

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