باند سرقت خودرو و موتورسیکلت در زاهدان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ محسن عطار با اعلام این خبر اظهار داشت: سارقان پس از سرقت یک خودرو در زاهدان، در حال معامله آن در شهرک دامداران این شهرستان بودند که توسط مالک خودرو شناسایی و روز گذشته در یک اقدام غافلگیرانه دو سارق دستگیر و تحویل پلیس آگاهی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود: دو سارق دستگیر شده ضمن اعتراف به سرقت خودرو، مخفیگاه چهار نفر از اعضای باند خود را نیز فاش کردند.

وی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر سرقت خودرو شش موتورسیکلت را نیز به سرقت برده و پس از اوراق کردن آن را به فروش رسانده اند.

سرهنگ عطار خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر از این افراد برای شناسایی و دستگیری مالخران ادامه دارد.