خط تولید شرکت تراکتورسازی کردستان آغاز به کار کرد

داوود امراه نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: خط تولید شرکت تراکتورسازی کردستان که به دلیل مشکل در فروش محصولات این شرکت به صورت کامل تعطیل شده بود از امروز فعالیت خود را به طور مجدد از سر گرفت.

وی ادامه داد: به دنبال مشکلات به وجود آمده در شرکت تراکتورسازی کردستان و همچنین مشکل در فروش محصولات تولیدی این شرکت به دلیل ناهماهنگی های به وجود آمده در پرداخت تسهیلات به کشاورزان از سوی بانکهای کشور، خط تولید شرکت تراکتورسازی کردستان از اواخر بهمن ماه سال 87 به صورت کامل تعطیل شد.

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی کردستان بیان داشت: در شش ماهه اول سال جاری اقدامات مختلفی برای بازاریابی به ویژه افزایش صادرات محصولات تولیدی شرکت در دستور کار قرار گرفت و این اقدامات موثر واقع شد و بیش از هزار و 200 تراکتور تولیدی که در انبارهای شرکت دپو شده بود به فروش رسید.

امراه نژاد عنوان کرد: محصولات به فروش رفته شرکت تراکتورسازی کردستان بیشتر به کشورهای منطقه به ویژه عراق صادر شده و در این مدت نیز قراردادهای با کشورهای آفریقایی برای صدور محصولات شرکت تراکتورسازی بسته شده است.

وی یادآور شد: شرکت تراکتورسازی کردستان دارای 170 نفر پرسنل ثابت است که به صورت مستقیم مشغول به کار شده و در کنار این اشتغال بیش از 500 نفر را نیز به صورت غیرمستقیم و در قالب کارگاه های کوچک قطعه ساز مشغول به کار کرده است .