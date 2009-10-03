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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۹

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

-کمیته حقوق بشر سازمان ملل از تاخیر در بررسی گزارش گلدستون خبر داد که این اقدام با واکنش منفی مقامات فلسطینی مواجه شد.

-ارتش یمن از کشته شدن چهار نفر از مهمترین فرماندگان گروه الحوثی خبر داد.

-کاخ سفید اعلام کرد که نخست وزیر هند و رئیس جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

-سازمان ملل و صلیب سرخ از زیر آوار ماندن بیش از چهار هزار نفر در نتیجه زمین لرزه در اندونزی خبر دادند.

-رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس و رهبر دولت کودتای این کشور موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات اعلام کردند.

-رهبر دولت کودتای هندوراس گفت که اخیرا با رئیس سازمان کشورهای آمریکایی به منظور حل بحران کنونی در این کشور گفتگو کرده است.

- جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا تصریح کرد که غنی سازی اورانیوم حق ایران است.

- شورشیان گروه الحوثی یک هواپیمای ارتش یمن را سرنگون کردند.

-سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از مسدود شدن مرزهای کرانه باختری به مدت 10 روز خبر داد.

-بر اثر یک تصادف رانندگی در چین 17 نفر کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند.

-کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از کشته شدن 145 نفر در ماه سپتامبر در سومالی و در جریان درگیریها خبر داد.

کد مطلب 956976

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