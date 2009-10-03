ایران برنده مذاکرات ژنو بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در این مطلب می نویسد : در مذاکرات روز پنجشنبه توافق شد تا ظرف یک ماه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرده و از تاسیسات هسته ای جدید این کشور بازدید کنند و این زمان یک ماهه، فرصت لازم را برای تهران فراهم می کند تا همچنان به فعالیت هسته ای خود ادامه بدهد.

این روزنامه در ادامه به نقل از دیپلماتهای اروپایی نوشت : توافق انجام شده برای اعزام بازرسان به ایران بسیار دیر انجام شده و از همین رو بازرسان در هنگام حضور در تاسیسات این کشور نمی توانند اطلاعات مفیدی را بدست بیاورند.

اما مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که اگر بازرسان ظرف دو هفته به ایران اعزام شوند می توانند اطلاعات مفیدی را جمع آوری کنند.

یک دیپلمات اروپایی مرتبط با مذاکرات ایران با 1+5 که خواست نامش فاش نشود نیز در این باره گفت : رسیدن به توافق با ایران قدم مثبتی است اما به هر حال دسترسی ملایمتر مطمئنا نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد : بر اساس هماهنگی به عمل آمده در چارچوب همکاری های نزدیک بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران ، مقرر گردید تا دکتر البرادعی مدیر کل آژانس مزبور سفری به ایران داشته و با دکتر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کند.

اما به رغم بدبینی دیپلماتها به توافق به عمل آمده میان ایران و 1+5، دولتهای غربی این توافق را عاملی مثبت در به نتیجه رساندن پرونده هسته ای ایران دانسته اند.

برای مثال "برنارد والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: مذاکرات روز پنجشنبه میان مقامات ایرانی و گروه 1+5 گامی در جهت درست بود و نتایج آن بر اساس حقایق قضاوت می شود.

وی بار دیگر تاکید کرد که ایران باید تا پایان ماه دسامبر (اوایل دی ماه) به درخواست جامعه بین الملل مبنی بر شفاف سازی درباره برنامه هسته ای خود پاسخ مناسب دهد.

در همین حال "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه با اشاره به تعیین 18 اکتبر برای برگزاری دوربعدی گفتگوها ابراز امیدواری کرد که توافقات طرفین در نشست ژنو عملی شود.