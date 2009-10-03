بنای تعطیلی جایزه مهرگان را نداریم

علیرضا زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر از گردآوری آثار برای این جایزه در سال جاری خبر داد و گفت: قبلاً هم گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم که جایزه مهرگان تنها در صورت فراهم شدن همه شرایط لازم برای برپایی جایزه‌ای با این اهمیت و قدمت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه "مهرگان قدیمیترین جایزه خصوصی ایران است" از تلاش همه اعضای بنیاد مهرگان برای برپایی دهمین دوره جایزه مربوطه و ورود به دهه دوم عمر آن خبر داد و افزود: اگر شرایط لازم هم فراهم نشود حاضر نیستم به هر بهایی آن را برگزار ‌کنیم به هر حال قدیمیترین جایزه خصوصی ‌ایران که نمی‌تواند در "یک اتاق" برگزار شود.

دبیر این جایزه ادبی درباره احتمال دوسالانه شدن جایزه نیز ادامه داد: ما ابتدا بنا نداریم جایزه را تعطیل کنیم اما اگر شرایط فراهم نباشد آن را یکی دو سالی تعطیل می‌کنیم تا در این فرصت هم خودش را احیا کند و هم انشاء‌الله روند انتشار آثار مطلوب تقویت شود.

زرگر با اشاره به گردآوری آثار توسط دیرخانه جایزه گفت: متاسفانه با توجه به شرایط فرهنگی موجود تعداد کتابهایی که در گردونه داوری مهرگالن امسال قرار خواهند گرفت بسیار اندک است.

دبیر جایزه مهرگان با تاکید مجدد بر لزوم فراهم بودن شرایط فرهنگی مناسب برای برگزاری دهمین دوره آن افزود: قصد داریم مهرگان امسال را هم مانند سالهای گذشته در دو حوزه ادبیات و علم برگزار کنیم. حوزه ادبیات با دبیری فتح‌الله بی‌نیاز خود به دو شاخه بزرگسال (رمان و مجموعه داستان کوتاه) و کودک و نوجوان (رمان یا یک آفرینش بلند ادبی) تقسیم می‌شود. حوزه مهرگان علم هم به دبیری علی پازوکی به آثار مربوط به شاخه محیط زیست اختصاص دارد.