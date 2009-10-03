مشکل دانشجویان دوره مشترک امیرکبیر و بیرمنگام/ تأخیر در صدور روادید

دکتر علی آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در مواردی دانشگاههای داخل کشور به صورت مستقل با دانشگاههای سایر کشورها وارد مذاکره شده و به توافقاتی نیز می رسند ولی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. برای مثال دانشگاه امیرکبیر بر اساس توافقی که با دانشگاه بیرمنگام انگلیس (Birmingham) به عمل‌ آورده بود دوره مشترکی با این دانشگاه راه اندازی کرد که اکنون دانشجویان آخرین دوره با مشکل مواجه شده اند.



وی اضافه کرد: دوره مشترک دانشگاه امیرکبیر با بیرمنگام انگلیس سالهایی را با موفقیت پشت سر گذاشته اما در مقطع کنونی دانشجویان آن با مشکل برخورد کرده اند.



معاون وزیر امورخارجه درباره مشکل به وجود آمده برای این گروه از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مهر گفت: دانشجویان این دوره برای تکمیل دوره تحصیلی خود بر اساس توافقات دانشگاه امیرکبیر و بیرمنگام انگلیس باید به انگلیس رفته و مقطعی را در آنجا سپری کنند اما بر خلاف برنامه ریزی سفر این دانشجویان به انگلیس با مشکل روبرو شده است.



آهنی اضافه کرد: دانشجویان این دوره با مشکل روادید مواجه شده اند که همین امر موجب نگرانی و دغدغه این دانشجویان و خانواده های آنها شده است.



وی افزود: با توجه به اینکه بر اساس برنامه زمان بندی شده تحصیل این گروه دانشجویان در شرف آغاز است اما هنوز مشکل روادید این دانشجویان مرتفع نشده و این امر باعث تاسف است.



معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اگر دانشگاه امیرکبیر یا سایر دانشگاهها قبل از انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاههای سایر کشورها با وزارت امور خارجه هماهنگی کنند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

به گزارش مهر، بر اساس توافقنامه دانشگاههای امیرکبیر و بیرمنگام، مدارک تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه بیرمنگام انگلستان اعطا می شود مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و دانشجویان پس از پایان این دوره قادر خواهند بود در صورت پذیرش در مقاطع بعدی در سراسر دنیا ادامه تحصیل دهند.