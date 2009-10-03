لزوم گفتگوی ایرانی - عربی/ تهدید ایران غیر معقول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عمرو موسی احتمال درخواست از اتحادیه عرب برای حضور در مذاکرات ایران و کشورهای غربی را تکذیب و اعلام کرد: چنین درخواستی وجود ندارد اما اگر سخن گفتن از امنیت منطقه ای باشد ناگزیر باید اعراب نیز در آن حضور داشته باشند.

وی بار دیگر خواستار گفتگوی ایرانی- عربی شد.

موسی در مورد افزایش تهدید و استفاده از گزینه نظامی علیه ایران تصریح کرد: چنین سخنانی حکیمانه نیست و گزینه نظامی علیه ایران منطقه را به جهنم تبدیل خواهد کرد.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: هرگونه عمل نظامی علیه ایران نه تنها اقدامی نادرست است بلکه ارزیابی اشتباه به شمار می رود.

موسی در پایان تاکید کرد که افکار عمومی جهان عرب هرگز گزینه نظامی علیه ایران را نمی پذیرد.