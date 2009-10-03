مرکز تحقیقات توتون در تالش ساخته می شود

بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این مرکز در زمینی به وسعت پنج هکتارساخته می شود، افزود: شهرستان تالش با داشتن بیش از 500 هکتار اراضی زیرکشت توتون قطب کشت توتون در استان گیلان است و توتونکاران تالشی سالانه بیش از 700 تن توتون به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال تولید می کنند.

وی همچنین از ساخت کارخانه سیگارت سازی در تالش خبر داد و ادامه داد: صنعت دخانیات از مزیتهای سرمایه گذاری در این منطقه است.

با توجه به سابقه 300 ساله کشت توتون و تنباکو در ایران، صنعت تولید سیگارت در کشور قدمتی بیش از 70 سال دارد. تا سال 1300 تولید این محصول در کارگاههای کوچک و به طور دستی انجام می گرفت. سپس در سال 1317 اولین مجتمع صنعتی تولید سیگارت در زمینی به مساحت 10 هکتار در خیابان قزوین تهران به بهره برداری رسید که هم اکنون نیز فعال است.

دو سال قبل از شروع به کار کارخانجات سیگارت سازی تهران، مزرعه آزمایشی توتون در سال 1315 به منظور پشتیبانی کشت این گیاه در ایران در منطقه تالش از توابع استان گیلان ایجاد شد.

البته چند سال بعد این مزرعه که اولین مرکز تحقیقات توتون قلمداد می شد به منطقه تیرتاش شهرستان بهشهر منتقل شد. همچنین با توجه به اینکه صنعت دخانیات به کشت توتون و تولید سیگارت محدود نمی شود و صنایع عمل آوری یکی از اساسی ترین ارکان این تجارت عظیم است، کارخانجات عمل آوری در شهرهای ساری، رشت، گرگان، ارومیه و خوی راه اندازی شد.