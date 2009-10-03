نارضایتی مسافران کرمانی در پی افزایش 150 درصدی بلیط قطار

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، افزایش ناگهانی قیمت بلیط قطار کرمان - تهران در حالی در کرمان شاهد یک روند غیرمعقول و افزایش نجومی شد که در سالهای اخیر صحبت از سفرهای ارزان قیمت به یکی از شعارهای اصلی مسئولان حمل و نقل کشور تبدیل شده است.

افزایش قیمت بلیط کرمان - تهران از شش هزار و 400 تومان به 15 هزار تومان از یازدهم ماه جاری اجرایی می شود.

افزایش بیش از 2 برابری قیمت بلیط قطار درحالی در این مسیر شلوغ و پرترافیک روی داده است که عملا به دلیل عوض نشدن واگن ها نمی توان توقع افزایش خدمات را نیز از مسئولان داشت.

تنها دلیل افزایش ناگهانی قیمت در این مسیر واگذاری واگن ها به بخش خصوصی بیان شده است، این افزایش قیمت درحالی در کرمان با رشد 150 درصدی مواجه است که در بسیاری از مسیرها با وجود واگذاری به بخش خصوصی، مسافرت ریلی هنوز از سایر گزینه ها ارزانتر است.

امنیت بالا و هزینه اندک، حمل و نقل ریلی را به گزینه اول مردم تبدیل کرده است

نکته قابل تامل در زمینه حمل و نقل ریلی به خصوص در مسیر کرمان - تهران کمبود واگن ها و محدودیت بلیط فروشی نیز هست بگونه ای که بسیاری از متقاضیان سفرهای ریلی به دلیل فروش بلیط های در نظر گرفته شده از یک هفته به زمان حرکت قطار قادر به تهیه بلیط نیستند.

بسیاری از مردم کرمان که به طور قطع، قطار مهمترین گزینه حمل و نقل آنها محسوب می شود از مسئولان توقع افزایش تعداد ساعات حرکت قطارهای کرمان - تهران را داشتند که متاسفانه با افزایش بی سابقه نرخ بلیط قطار مواجه شده اند.

هرچند که قطار به دلیل هزینه کم مسافرت بهترین گزینه برای اقشار کم درآمد بود اما فاصله زیاد استان کرمان به تهران و شهرهای شمالی و حتی مشهد مقدس در کنار سوانح جاده ای و سقوط چندین هواپیما در ماههای اخیر موجب شده است قطار به دلیل بالا بودن ضریب امنیت نسبت به سایر گزینه ها به اولین گزینه مسافرت برای همه اقشار ضعیف و قوی جامعه در کرمان تبدیل شود و افزایش بهای بلیط قطار عملا موجب می شود بسیاری از افرادی که از این خدمات برای حمل و نقل استفاده می کردند با افزایش هزینه های خود مواجه شوند درحالیکه نه مشکل کمبود تعداد ساعات حرکت قطار در این مسیر برطرف شده و نه خدمات به مسافران افزایش یافته است.

انتظار افزایش خدمات را داشتیم نه افزایش قیمت

یک مسافر کرمانی در این زمینه به خبرنگار مهر در کرمان می گوید: دلیل اصلی استقبال مردم از این وسیله نقلیه تنها هزینه کم و امنیت بالای قطار بود بطوریکه همه اقشار جامعه می توانستند از این خدمات استفاده کنند هر چند که تهیه بلیط مشکل و خدمات به مسافران نیز در طول سفر محدود بود.

مجید ترقی افزود: در برخی از قسمت های خطوط ریلی کرمان - تهران به دلیل قدمت ریلها و کویری بودن منطقه واگن ها به شدت تکان می خورند و گرد و خاک و شن به درون واگن های قدیمی قطارهای کرمان نفوذ می کند که هر بار به مسئولان قطار این موضوع را تذکر می دادیم و منتظر حل این معضل بودیم اما با نهایت تعجب با وجودیکه این مشکلات برطرف نشده است قیمت بلیط از 6 هزار و 400 تومانی به 15 هزار تومان افزایش یافت اما مشکلات پا برجا ماند.

وی گفت: پرداخت این نرخ برای بسیاری از مسافران هزینه بسیار سنگینی تلقی می شود در حالیکه باید سعی کنیم هزینه زندگی مردم به خصوص در زمینه مسافرت کاهش یابد.

وی اظهار داشت: بهانه اصلی این افزایش قیمت واگذاری قطار به بخش خصوصی است اما این سوال مطرح می شود که این افزایش قیمت با چه مجوزی در بخش خصوصی انجام شده و واگذاری به بخش خصوصی چه فوایدی برای مردم به همراه دارد.

افزایش قیمت می بایست تدریجی انجام شود

نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان نیز در این خصوص می گوید: بسیاری از مسافران از این افزایش قیمت راضی نیستند و در واقع این افزایش قیمت باعث افزایش هزینه های سفر می شود و روی تعداد سفر اثر خواهد گذاشت.

مسعود دهقانی افزود: این افزایش می بایست با درصد کمتری و به تدریج انجام می شود و افزایش یکباره 150 درصدی قیمت بلیط موجب شده است مسافران با یک افزایش قیمت شدید مواجه شوند.

وی افزود: انجمن صنفی گردشگری کرمان در این زمینه هیچ گونه دخالتی نداشته است.

بلیط با تعرفه بخش خصوصی واگذار می شود

نماینده شرکت رجاء در کرمان نیز در این زمینه می گوید: واگن های قطار شرکت رجاء در ابن مسیر به مزایده گذاشته شده و در نهایت به یک شرکت خصوصی واگذار شده است و به همین دلیل بلیط این قطار با تعرفه بخش خصوصی فروخته می شود.

محمد طباطبایی در ادامه افزود: در مسیر کرمان - تهران دو قطار مشغول به کار هستند که عملا یکی از این قطارها در گذشته نیز بلیط خود را با قیمت 15 هزار تومان واگذار می کرده است و شامل افزایش قیمت نشده است.

وی گفت: ترن دوم که دولتی بوده است نیز طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و در پیش فروش بلیط قطار نیز که از 23 شهریور ماه انجام شده است قیمت این قطار از یازدهم مهرماه با افزایش قیمت مواجه شده است.

طباطبایی عنوان کرد: قطار واگذار شده به بخش خصوصی 6 تخته است و خدمات آن افزایش نیافته است.

این درحالی است که ترن دوم که از قبل نیز بلیط آن با قیمت 15 هزار تومان ارائه می شد 4 تخته و دارای سیستم صوتی تصویری است و خدمات ویژه از جمله پذیرایی ریگان در این سرویس به مسافران داده می شد اما قطار جوپار 6 تخته و بدون هر گونه خدمات جانبی است.