به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، این بنیاد برگزیدگان سال 2009 "جایزه کتابهای خردسالان" (‌Book Trust Early Year Awards) را که مختص بهترین کتابهایی که در انگلستان برای نوزادان و کودکان پیش از دبستان منتشر شده است معرفی کرد.

این جایزه هر سال در سه بخش بهترین کتاب برای نوزادان زیر یکسال، بهترین کتاب تصویری برای کودکان پیش دبستانی تا پنج سال و بهترین تصویرگر تازه‌کار، کتابهای کودکان پیش دبستانی تا پنجساله را برمی‌گزیند.

امسال کتابهای "جوجه" نوشته اد ور برای نوزادان، "اولیور، مسافر راههای دور و دراز" از مارا برگمن برای خردسالان و "جعبه حقه‌ها" نوشته کاتی کلمینسون برای تصویرگری برگزیده و به برنده هر بخش جایزه‌ای برابر 2000 پوند به همراه یک نشان ویژه اهدا ‌شد. افزون براین تصویرگر برگزیده هم یک جایزه ویژه از یک تصویرگر مشهور دریافت ‌کرد.

به ناشران کتابهای برنده هم از سوی بنیاد کتاب انگلستان یک گواهینامه اهدا شد که آنها را در میان ناشران سال جایزه کتابهای خردسالان قرار می‌دهد.

رئیس هیئت داوران این جایزه درباره کتابهای برگزیده امسال می‌گوید: این کتابها بارها و بارها خوانده خواهند شد. آنها جادویی که کودکان را به خواندن جذب می کند در خود دارند.