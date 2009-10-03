تالاب گندمان همچنان می سوزد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از تالاب گندمان همچنان در حال سوختن است و در حالی که مسئولان استانی از مهار آتش خبر می دهند تا ظهر روز جمعه شعله های آتش و دود حاصل از اتش سوزی در منطقه قابل مشاهده است.

فعالان محیط زیست که در شهر بروجن به خبرنگاران برای خبررسانی کمک می کنند و تصاویری از آتش سوزی مداوم تالاب گندمان را ارسال می کنند تحت فشار شدید از سوی مسئولان قرار دارند.

پیش از این دکتر دلاور نجفی حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تالاب ویژه گندمان در چهارمحال و بختیاری گفت: این تالاب شرایط عجیبی دارد و به دلایل طبیعی مستعد چنین وضعیتی بوده است و در شرایط فعلی آتش در زیر خاک تالاب جریان دارد و در این تالاب نوعی آتش پنهان جریان دارد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست به ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با وضعیت تالاب گندمان به مرکز استان خبر داد و افزود: برای 30 استان نزدیک به 200 وسیله مقابله با آتش سوزی در مناطق قابل حفاظت تهیه و ارسال شده است و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز بالغ به 20 وسیله اطفای حریق در اختیار دارد که باید برای مقابله با آتش بکار گیرد.

شیوندی رئیس سازمان محیط زیست چهار محال و بختیاری نیز ضمن تکذیب خبر تداوم آتش سوزی در تالاب از مهار آن سخن گفته بود در حالی که با گذشت یک هفته از مهار آتش این تالاب همچنان در حال آتش گرفتن است.