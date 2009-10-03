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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

روزانه 900 هزار لیتر سوخت در زنجان توزیع می شود

روزانه 900 هزار لیتر سوخت در زنجان توزیع می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان گفت: روزانه 900 هزار لیتر بنزین از طریق طرح فروش اینترنتی، بین جایگاه‌‌های سوخت منطقه زنجان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود طاهری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی، طرح فروش اینترنتی سوخت در بیشتر نواحی مرکزی استان زنجان اجرا شده است.

وی ادامه داد: ولی با توجه به توسعه نیافتن امکانات مخابراتی از جمله پهنای باند، امکان دسترسی به دفاتر مخابراتی و هماهنگی با بانک‌های عامل تاکنون موفق به اجرای این طرح در نواحی اطراف استان نشده‌ایم.

طاهری با بیان اینکه 70 درصد سوخت مورد نیاز جایگاه‌های استان زنجان از طریق فروش اینترنتی تامین می‌شود، افزود: از میان 39 جایگاه عرضه سوخت موجود در استان زنجان، 18 تا 20 جایگاه، سوخت مورد نیاز خود را به وسیله طرح فروش اینترنتی و به صورت غیر حضوری دریافت می‌کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، تنها بنزین مورد نیاز جایگاه‌‌های عرضه سوخت به وسیله فروش اینترنتی تامین می‌شود و در مرحله دوم همگام با توسعه زیرساخت‌ها و رفع محدودیت‌های مخابراتی همه مصرف کنندگان عمده می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از طریق اینترنت تامین کنند.

طاهری افزود: یکی از اهداف راه اندازی طرح فروش اینترنتی سوخت به حداقل رساندن رفت و آمدهای مشتریان از شهرستان‌ها به کلانشهر ها و صرفه جویی در هزینه آنان است تا اشخاص کمتری برای خرید فرآورده به شرکت پخش هر استان مراجعه کنند که این کار، نیازمند بهره گیری از فناوری روزآمد دنیا و امکانات الکترونیک است.

 

کد مطلب 957024

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