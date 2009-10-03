محسن سلیمانی به خبرنگار مهر گفت: از مدتها پیش فکر میکردم چقدر جای کتابهایی که شیوه طنزنویسی را به نویسندگانمان بیاموزند خالی است و داشتههای ما در این زمینه خیلی کم است و معدود آثار موجود دائما تجدید چاپ میشوند. همین امر مرا بر آن داشت تا یکسال و نیم پیش نگارش کتابی درباره تکنیکهای طنزنویسی را شروع کنم.
وی ادامه داد: نگارش 500 صفحه از این کتاب (اسرار و ابزار طنزنویسی) که نامش از زنده یاد منوچهر احترامی است به پایان رسیده و در نظر دارم 100 صفحه دیگر هم بدان بیفزایم.
مترجم مجموعه داستان "عابر پیاده" درباره کتاب توضیح داد: این کتاب به دو بخش اساسی تقسیم میشود. در بخش نخست در مورد تکنیکهای طنزنویسی بحث میشود و سپس مباحثی ایجازی هم درباره فلسفه طنز و اینکه اساسا چرا می خندیم، چه چیزهایی ما را به خنده وامیدارد و امثالهم بحث میشود ولی تمرکز در این بخش بیشتر بر روی تکنیک طنزنویسی است و درباره ماهیت طنز بحثهای مختصری میشود.
سلیمانی افزود: دراین بخش همچنین درباره انواع طنز و کلاسهای طنزآموزی که برخی نویسندگان از آنها نوشتهاند مطالبی عنوان میشود. مباحثی هم درباره آموزش آکادمیک طنزنویسی در دیگر کشورها مانند آمریکا آورده شده است و ذیل آنها انواع نوشتههای طنز، طنز شفاهی، عناصر خنده آور، نمایشنامهها و فیلمنامههای طنز و ... بررسی میشود.
مترجم مجموعه داستان "عید پاک" درباره بخش دوم کتاب بیان کرد: بخش دوم به مصاحبه با طنزنویسان اختصاص دارد و عنوان آن "طنزنویسی به روایت طنزنویسان" است. این نویسندگان از بین رماننویسان، فیلمنامه و نمایشنامهنویسان و ستوننویسان روزنامهها انتخاب شدهاند.بخش عمده این گفتگوها با نویسسندگان خارجی است که ترجمه آنها آورده شده است.
وی ادامه داد: ولی همانطور که در مقدمه کتاب ذکر کرده ام ما در ایران طنزنویسان فوقالعادهای داریم که برخی از آنها صاحب سبک هم هستند و می توانند تکنیکهای طنزنویسی را به دیگران آموزش دهند. به همین دلیل به سراغ چند نفر از آنها رفتم و گفتگوهای آنها نیز در این بخش آورده شده است.
سلیمانی عنوان کرد: در مورد افرادی چون عمران صلاحی هم از گفتگوهایی که این طنزنویس پیش از این انجام داده بود استفاده کردم.
این نویسنده در پایان تاکید کرد: برخی از واژگان و اصطلاحاتی که در متون زبان اصلی در حیطه طنزنویسی به کار برده شده در فارسی معادل ندارند و من در ترجمه ناگزیر به واژهسازی هستم .به همین دلیل در بخش ترجمه کار تکنیکی و سخت است و زمان زیادی میبرد ولی امیدوارم به زودی کار را نهایی کرده و برای چاپ به ناشر(سوره مهر) بسپرم.
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