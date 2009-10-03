مکانیابی نادرست جایگاه سی ان جی در گنبد/ ساخت جایگاه در کنار پل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این شهروندان به دلیل واقع شدن این جایگاه سوخت سی ان جی در مجاورت یک دهنه پل اصلی و حجم زیاد تردد خودروها و احتمال بروز تصادف از ساخت این جایگاه در این مکان ابراز نارضایتی کردند.

اکنون خودروها برای سوختگیری به دلیل نداشتن جایگاه توقف مجبورند روی پل توقف کنند که این امر در روزهای گذشته باعث بروز حوادث و تصادفات زیادی شده است.

شهروندان گنبد خواستار پیگیری ویژه مسئولان امر برای جابجایی این جایگاه به مکان دیگر و یا اتخاذ تدابیر ویژه برای پیشگیری از خسارتها و حوادث احتمالی شدند.

یک شهروند گنبدی گفت: متاسفانه پیش از ساخت این جایگاه کارشناسی لازم صورت نگرفت و اکنون این جایگاه با محدویدت شدید پارکینگ و فضا برای توقف خودرو روبرو است.

عزیز رهنورد به خبرنگار مهر افزود: هر روز شاهد بروز تصادفات خودرو در این مکان هستیم و متاسفانه این حوادث خسارتهای مالی و جراحتهای انسانی نیز برجای گذاشته است.

وی اظهار داشت: انتقال این جایگاه به مکان دیگر برای پیشگیری از حوادث، خواسته اهالی منطقه بوده و مسئولان باید در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ کنند.

یک راننده خودروسواری که مشغول سوختگیری در این جایگاه بود به خبرنگار مهر افزود: حجم زیاد تردد خودرو و نزدیکی با پل میزان حوادث را در این منطقه افزایش داده است.

علی خجملی بیان داشت: درحال حاضر بسیاری از خودروها برای سوختگیری مجبورند مدتی را بر روی پل و یا کنار آن توقف کنند که این امر حادثه ساز است.

وی اظهار داشت: پیگیریهای شهروندان برای رفع این مشکل و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی متولیان امر تاکنون نتیجه بخش نبوده و هر روز بر شمار حوادث در حاشیه این جایگاه افزوده می شود.

به تاکید خجملی، جایگاه سوخت باید در مکانی احداث شود که از نظر ترافیکی خلوت باشد و کارشناسی لازم برای مسائل ترافیکی آن شده باشد.

درحالیکه شهروندان گنبدی بر لزوم انتقال تاسیسات این جایگاه به مکان دیگری تاکید دارند، مسئولان شهرستان گنبد معتقدند رفع مشکل این جایگاه سوخت در کوتاه مدت ممکن نیست.

شهردار گنبد در این زمینه افزود: به هر روی اکنون سرمایه گذاری برای ساخت جایگاه سی ان جی در این مکان شده و باید به نوعی این مشکل را برطرف کرد.

سید منصور میرباقری افزود: برای رفع این معضل باید یا زمین مجاور جایگاه تخلیه شود تا پارکینگی برای آن در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: این نهاد در تلاش بوده تا به نوعی مشکل اهالی منطقه را در زمینه این جایگاه سوخت برطرف کند و رفع مشکل این جایگاه تا یک ماه آینده ممکن نیست.

به رغم کم بودن تعداد جایگاه های سوخت، مکانیابی نادرست جایگاه سوخت در گنبد مشکلات فراروی شهروندان منطقه را افزایش داده است.

کمبود جایگاه سوخت در این شهرستان درحالی است که به دلیل داشتن مناطق تاریخی و گردشگری فراوان نظیر برج قابوس، روزانه مسافران زیادی به این منطقه تاریخی سفر می کنند.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.