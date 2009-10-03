120 هزار مسافر از فرودگاه بین المللی گرگان جابجا شدند

سید محمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این میزان 94 هزار و 776 نفر با پروازهای داخلی در کشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشاب سال قبل سه درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 26 هزار و 26 مسافر خارجی نیز با پروازهای بین المللی از این استان به مقاصدشان سفر کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هزار و 373 فروند پرواز داخلی در فرودگاه بین المللی گرگان صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد رشد داشته است.

داوودی، شمار پروازهای بین المللی این فرودگاه را 116 فروند اعلام و اضافه کرد: این تعداد حدود دو درصد کاهش داشته است.

مدیرکل فرودگاه های گلستان بیان داشت: مسافران سال جاری بیش از یک میلیون و 91 هزار کیلوگرم کالا با خود با پروازهای داخلی و خارجی جابجا کردند که از این مقدار 569 هزار و 449 کیلوگرم در پروازهای داخلی بوده است.

گلستان دوفرودگاه دارد.