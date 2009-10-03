پارتیشن بندی سالن ورزشی با چادر برای اسکان دانشجویان خوابگاهی!

احمد نوحه گر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شایعاتی که در مورد اسکان دانشجویان جدید الورود در نمازخانه مطرح شده تنها برای به چالش کشیدن دانشگاه و برهم زدن نظم و فضای به دور از سیاست آن است.

وی افزود: اگر منظور از نمازخانه، مسجد دانشگاه بوده که هر شب درب این مسجد 1500 متری بسته می شود بنابراین دانشجویی نمی تواند در آن بخوابد و اگر منظورشان نمازخانه های خوابگاهها است که در این نمازخانه ها دانشجویان نماز خوانده و امکان اسکان دانشجویان و استفاده به عنوان خوابگاه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: امسال 98 درصد از دانشجویان قبول شده در همین ترم ثبت نام کرده اند و با توجه به ضعفی که در تعریف دانشجوی بومی وجود دارد به جز دانشجویان ساکن بندرعباس تمامی دانشجویان نیازمند خوابگاه هستند.

وی افزود: وقتی دانشجوی بومی را در سطح استان تعریف می کنند لازم است که به ظرفیت و ویژگیهای آن استان نیز توجه کنند.

نوحه گر گفت: به عنوان مثال جاسک از توابع استان هرمزگان است در حالی که 650 کیلومتر با دانشگاه ما فاصله داشته و از شهر فسا واقع در استان فارس نیز دورتر است.

وی با بیان اینکه چگونه می توان یک دانشجوی دختر 18 یا 19 ساله تنها به این دلیل که دانشجوی شبانه بوده را در شهری غریب مثل بندرعباس به حال خود رها کنیم؟ به مهر گفت: طبق سیاستی که ما در دانشگاه هرمزگان در پیش گرفتیم به هیچ عنوان دانشجویان دختر اعم از روزانه و شبانه را نمی توان تا هنگام ساماندهی وضعیت خوابگاه رها کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان افزود: اکنون هم به علت مشکلاتی که در تامین فضای خوابگاهی داریم تا زمانی که ظرفیت مورد نیاز خوابگاهها فراهم شود دانشجویان دختر را حتی شده 12 نفر در یک اتاق اسکان می دهیم.

نوحه گر گفت: هم اکنون فضاهای استیجاری مورد نیاز به عنوان خوابگاه انتخاب شده و هماهنگی با صندوق رفاه جهت اخذ وام نیز صورت گرفته است بنابراین دانشجویان را به زودی در محلهای جدیدشان اسکان خواهیم داد.

وی افزود: در حال حاضر سالن ورزشی دانشگاه را که به کلیه امکانات گرمایی و سرمایی مجهز بوده با چادر پارتیشن بندی کردیم و امکانات را هم در اختیار دانشجویان قرار داده ایم تا ظرف چند هفته آینده آنها را در خوابگاههای جدید اسکان دهیم.